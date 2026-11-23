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صبح امروز، یک طلافروش در مهاباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و پس از سرقت مقداری طلا، عامل جنایت از محل فرار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حوالی ساعت ۸ صبح امروز، حادثهای تکاندهنده در یکی از خیابانهای مهاباد رخ داد که منجر به کشته شدن یک مردطلافروش شد.
فرد مهاجم با استفاده از سلاح گرم به مقتول حمله کرده و پس از سرقت مقداری از طلاهای موجود در مغازه، از محل فرار کرده است.
در حالی که برخی منابع محلی احتمال وجود اختلافات شخصی میان مقتول و عامل قتل را مطرح کردهاند، اما جزئیات دقیق و انگیزه اصلی این جنایت هنوز در دست بررسی است.
با وقوع حادثه، نیروهای انتظامی و کارآگاهان پلیس بلافاصله وارد صحنه شده و تحقیقات گستردهای را برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز کردهاند.
توضیحات تکمیلی این خبر منتشر میشود.