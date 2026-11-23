معاون وزیر تعاون گفت: بیش از ۱۰ میلیارد تومان، کمک بلاعوض به ۳۴۶ شرکت تعاونی در راستای توسعه و نوسازی، تأمین تجهیزات و مواد اولیه، توسعه بازار و احیای تعاونی‌های غیرفعال پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید صرفی، معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه تعاونی‌های زنان یکی از محور‌های مهم سیاست‌های حمایتی بخش تعاون است؛ زیرا این الگو علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، امکان تجمیع سرمایه‌های خرد، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی زنان، افزایش قدرت چانه‌زنی در بازار و برخورداری از حمایت‌های قانونی و اعتباری را فراهم می‌کند.

وی افزود: اقدامات حمایتی در حوزه تعاونی زنان انجام شده است که به شرح زیر است:

پرداخت ۱۰۹.۵ میلیارد ریال کمک بلاعوض به ۳۴۶ شرکت تعاونی در راستای توسعه و نوسازی، تأمین تجهیزات و مواد اولیه، توسعه بازار و احیای تعاونی‌های غیرفعال، صدور ضمانت‌نامه برای تسهیلات به ارزش ۲ هزار و ۹۲۵.۴ میلیارد ریال برای ۳۴ شرکت تعاونی تخصصی زنان، صدور ضمانت‌نامه تسهیلات به ارزش ۱۱۰.۴ میلیارد ریال برای ۱۳۴ زن سرپرست خانوار، فراهم‌سازی امکان استفاده تعاونی‌های زنان از تسهیلات بانک توسعه تعاون و تسهیل تأمین وثایق از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی برای اعضا و شاغلان تعاونی‌های زنان، به میزان حدود ۳۸۰ هزار نفرساعت در دولت چهاردهم، در حوزه بازار نیز یکی از مزیت‌های مهم الگوی تعاون، امکان تجمیع تولیدات و عرضه سازمان‌یافته محصولات است.



مجید صرفی در ادامه گفت: از این ظرفیت می‌توان از طریق تعاونی‌های مصرف، شبکه‌های توزیع، حضور در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های تجاری و ایجاد ارتباط میان تعاونی‌های تولیدی و بازار‌های مصرف استفاده کرد. همچنین برنامه حمایتی ما صرفا به تشکیل تعاونی یا پرداخت تسهیلات محدود نمانده و به توسعه بازار، فروش پایدار محصولات، افزایش درآمد اعضا و تقویت زنجیره تولید تا مصرف منجر می‌شود.

وی افزود: در دولت چهاردهم تعداد ۵۰۰ شرکت تعاونی زنان با عضویت ۵ هزار و ۳۹۰ نفر تشکیل شده که زمینه ایجاد ۸ هزار و ۶۹۱ فرصت شغلی را فراهم کرده‌است. همچنین دولت برای حمایت از این شرکت‌های تعاونی مبالغی به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند.