همایش تجلیل از خیرین حوزه سلامت در گرمی، فرصتی بود برای پاسداشت دستانی که می‌بخشند، قلب‌هایی که برای نجات جان انسان‌ها می‌تپند و اندیشه‌هایی که سلامتی را حق همه انسان‌ها می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت‌الله صفری امام جمعه گرمی در همایش تجلیل از خیرین حوزه سلامت با تأکید بر جایگاه والای خدمت‌رسانی و نیکوکاری، خیرین حوزه سلامت از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی و آبروی شهرستان دانست و خواستار توجه جدی مسئولان به مشکلات و تخلفات احتمالی حوزه بهداشت و درمان شد.

وی اظهار کرد: خداوند متعال انسان را با اختیار آفریده تا با انتخاب مسیر خدمت به دیگران، در مسیر بندگی و انجام وظایف الهی گام بردارد. در این میان، خیرین و نیکوکارانی که داوطلبانه و بدون هیچ‌گونه اجبار در خدمت مردم قرار می‌گیرند، از جایگاه معنوی ویژه‌ای برخوردارند.

امام جمعه گرمی با قدردانی از تلاش‌های خیرین حوزه سلامت افزود: سلامت و امنیت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی هستند و افرادی که برای حمایت از بیماران و بهبود شرایط درمانی جامعه تلاش می‌کنند، نقش ارزشمندی در خدمت‌رسانی به مردم دارند. خدمت به بیماران و افرادی که سلامت خود را از دست داده‌اند، اجر و پاداش معنوی فراوانی دارد و خیرین سلامت با اقدامات خداپسندانه خود، آبروی شهرستان گرمی هستند.

محمد خوش‌سیما نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه سلامت، خواستار مشارکت بیشتر خیرین در حمایت از بیماران صعب‌العلاج شد.

وی با اشاره به گستردگی عرصه‌های فعالیت‌های خیرخواهانه اظهار کرد: دامنه کار‌های خیر بسیار وسیع است و ما در کنار مسئولیت‌ها و فعالیت‌های خود، همواره به امور خیریه و کمک به نیازمندان نیز توجه داریم.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت و سلامت دو مقوله اساسی و مهم در جامعه هستند، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با حمایت و پیگیری‌های لازم، بخشی از آلام و مشکلات این بیماران را کاهش دهیم و زمینه دسترسی بهتر آنان به خدمات درمانی را فراهم کنیم.