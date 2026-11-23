همایش «اسوه‌های صبر و استقامت» با هدف تجلیل از مقام والای مادران شهدا و پاسداشت نقش‌آفرینی آنان در تربیت نسل‌های ایثارگر، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، در امامزادگان سید خلیل و سید جلیل یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همایش «اسوه‌های صبر و استقامت» با هدف تجلیل از مقام والای مادران شهدا و پاسداشت نقش‌آفرینی آنان در تربیت نسل‌های ایثارگر، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، در امامزادگان سید خلیل و سید جلیل یزد برگزار شد. این همایش با حضور جمعی از مادران معظم شهدا و با محوریت بزرگداشت جایگاه مادرانی برگزار شد که با صبر، ایمان و ایثار، فرزندانی را در مسیر دفاع از ارزش‌ها و میهن اسلامی تربیت کردند.

خانم احمدزاده مسئول فرهنگی حوزه مقاومت فاطمیه، در این مراسم با اشاره به تقارن این برنامه با هفته بسیج و سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، روز تکریم مادران شهدا، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مادران شهداست که اسوه‌های واقعی صبر و استقامت و از مصادیق برجسته الگوی سوم زن در جامعه اسلامی هستند.

وی افزود: مادران شهدا همان‌گونه که رهبر شهیدمان معرفی کرده‌اند، الگو‌هایی اثرگذار برای جامعه هستند؛ بانوانی که با ایفای شایسته نقش مادری و همسری، جلوه‌هایی از زن الگو و جایگاه زن در نگاه اسلام را به نمایش گذاشته‌اند.

این همایش با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین جایگاه مادران شهدا در جامعه برگزار شد.