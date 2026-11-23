به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با دستور دولت چهاردهم و همکاری مردم آغاز و ۱۴۶ فضای آموزشی شامل ۴۷۵ کلاس درس در استان برای به نتیجه رسیدن تا سال آینده انتخاب شد؛ تاکنون ۶۶ طرح افتتاح شده و حدود ۴۰ طرح باقی مانده است.

رخسارپور افزود: شهرستان بیرجند با ۴۶ مدرسه‌ی دو شیفت و سرانه آموزشی ۴.۷ پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما عملیات ساخت ۳۰ فضای جدید در استان آغاز شده و برخی از آنها در سال تحصیلی جدید به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی، خیران و اعتبارات کشوری برای ساخت فضا‌های آموزشی گفت: جشنواره خیران مدرسه ساز استان امسال باتوجه به اینکه اکثر خیران در تهران هستند، در این شهر برگزار می‌شود؛ اکنون هرینه ساخت هر مترمربع مدرسه ۵۰ میلیون تومان و هزینه ساخت مدرسه یک‌کلاسه ۱۰۰ متر مربعی ۵ میلیارد تومان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی افزود: همچنین برخی طرح‌های نیمه تمام در بخش طرح‌های نشان دار مالیاتی قرار می‌گیرد و مودیان مالیاتی می‌توانند این طرح هارا انتخاب کرده تا مالیاتشان برای آن فضای آموزشی هزینه شود.

رخسارپور گفت: اکنون مدرسه کانکسی که بالای ۱۲ دانش آموز داشته باشد در استان نداریم و الزام قانونی است که برای پایین‌تر از این تعداد از کانکس‌های پیش ساخته و فلزی استفاده شود؛ همچنین بخاری نفتی از سال‌های گذشته و بخاری گازی نیز اخیرا برای استفاده در مدارس ممنوع شده است.

وی افزود: پنج درصد قیر دولتی کشور به سازمان نوسازی مدارس اختصاص دارد که در حدود ۲ هزار مدرسه در استان با توجه به فهرست آموزش و پرورش از ۵ سال گذشته در حال آسفالت شدن حیاط و ایزوگام سقف است.