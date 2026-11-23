به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آخرین دیدار خود در گروه B جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، از ساعت ۱۰:۳۰ امروز (دوشنبه) مقابل تیم ملی لبنان قرار گرفت و در نهایت موفق شد با ارائه نمایشی برتر، این تیم را با نتیجه ۷ بر ۲ شکست دهد.

موحد محمدپور (۲ گل) محمد علی مختاری (۲ گل) محمد معصومی‌زاده (۲ گل) و مهدی میرجلیلی برای ایران گلزنی کردند. محمد فتال حاتم و محمد صالح نیز برای لبنانی‌ها موفق به گلزنی شدند.

این مسابقه در ورزشگاه بان نام خم آرنا در شهر کائولاک تایلند برگزار شد. شرایط جوی در زمان برگزاری مسابقه نیمه‌ابری و بدون بارندگی بود.

شاگردان علی نادری که در نخستین مسابقه خود با نتیجه ۹ بر ۲ سد افغانستان گذشته و دومین بازی را هم با برد ۱۰ بر ۲ مقابل ویتنام تمام کردند، با برتری مقابل لبنان ۹ امتیازی شده و مقتدرانه به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی صعود کردند.

مهدی تاج، ریاست فدراسیون و نایب رئیس AFC نیز با حضور در محل بازی این مسابقه را از نزدیک تماشا کرد.

ساحلی بازان کشورمان از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۴ آذر در یک چهارم نهایی به مصاف تیم دوم گروه A یا B می‌روند.