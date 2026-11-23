مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۹ دستگاه ماینر قاچاق در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینرهای کشف شده متخلف را به پرداخت جریمه به ارزش پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

وی گفت: ماموران کلانتری ۱۵ شهرستان خوی ماینرهای کشف شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله در بازرسی از یکی از کارخانجات صنعتی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

نجف زاده ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.