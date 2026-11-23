دیدار معاون امور استان های رسانه ملی و مدیر کل صدا و سیمای گلستان با آیت الله نورمفیدی
آیت الله نور مفیدی گفت : به تعبیر امام راحل صدا و سیما دانشگاه است و همه مردم جامعه باید دانشجویان این دانشگاه باشند.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در گلستان در دیدار معاون امور استان های رسانه ملی و مدیر کل صدا و سیمای گلستان گفت: بهترین عنوان برای صدا و سیما همین تعبیر امام راحل است که فرمودند دانشگاه است و همه مردم جامعه بابد دانشجویان این دانشگاه باشند. آیت الله نورمفیدی با تاکید بر ضرورت وحدت در جامعه و نیاز جامعه اسلامی به وحدت کلمه گفت: من بر اساس دستورات قرآن و سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهار به وحدت معتقد هستم و توجه به وحدت نه تنها یک اقدام استراتژیک و بلکه بالاتر از آن یک دستور دینی و اسلامی است نه یک تاکتیک. امام جمعه گرگان افزود : برای آقای شکری نیا و آقای آیینه دار در سمت جدید آرزوی موفقیت دارم. معاون امور استان های رسانه ملی گفت : استان گلستان از حیث همزیستی و وحدت و انسجام استان ممتاز است وزندگی مسالمت آمیز اقوام مختلف و شیعه و سنی در کنار هم سبب شد تا گلستان یک استان الگو و نمونه باشد. علیرضا کیخا افزود : ریشه درخت وحدت در گلستان ریشه مستحکمی است و حوادث و اتفاقات نمی تواند آسیبی به آن وارد کند و همه این ها حاصل نگاه پدرانه،مهربان و صبورانه جنابعالی به عنوان یادگار امام است و دعا می کنیم که این استان سالها از این نعمت بهره مند باشد.