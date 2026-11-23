نماینده ولی فقیه در گلستان در

دیدار معاون امور استان های رسانه ملی و مدیر کل صدا و سیمای گلستان

گفت:

بهترین عنوان برای صدا و سیما همین تعبیر امام راحل است که فرمودند دانشگاه است

و همه مردم جامعه بابد دانشجویان این دانشگاه باشند.

آیت الله نورمفیدی

با تاکید بر ضرورت وحدت در جامعه و نیاز جامعه اسلامی به وحدت کلمه گفت: من بر اساس دستورات قرآن و سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهار به وحدت معتقد هستم و

توجه به وحدت

نه تنها

یک اقدام استراتژیک و بلکه بالاتر از آن یک دستور دینی و اسلامی است نه یک تاکتیک.

امام جمعه گرگان افزود : برای آقای شکری نیا و آقای آیینه دار در سمت جدید آرزوی موفقیت دارم.

معاون امور استان های رسانه ملی گفت :

استان گلستان از حیث همزیستی و وحدت و انسجام استان ممتاز است و

زندگی مسالمت آمیز اقوام مختلف و شیعه و سنی در کنار هم سبب شد تا گلستان یک استان الگو و نمونه باشد.

علیرضا کیخا افزود : ر

یشه درخت وحدت در گلستان ریشه مستحکمی است و حوادث و اتفاقات نمی تواند آسیبی به آن وارد کند و همه این ها حاصل نگاه پدرانه،مهربان و صبورانه جنابعالی به عنوان یادگار امام است و

دعا می کنیم که این استان سال‌ها از این نعمت بهره مند باشد.

به گزارش