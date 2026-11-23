مراجعه داوطلبان اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان خراسان رضوی به علت آلودگی و برودت هوا رو به کاهش است.

آلودگی و برودت هوا، عوامل کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون خراسان رضوی

آلودگی و برودت هوا، عوامل کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی ؛ مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: در حال حاضر انتقال خون خراسان رضوی با توجه به روند کاهشی مراجعه داوطلبان اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان و کاهش ذخایر خونی، به خون و فرآورده‌های خونی سالم نیاز مبرم دارد و کاهش مراجعات به پایگاه‌های انتقال خون به وضعیت هشدار رسیده است.

دکتر سعید اصغریان گفت: با توجه به این که اداره کل انتقال خون خراسان رضوی، پشتیبان ۶۴ مرکز بهداشتی و درمانی در استان است و هم اینک نیاز مبرم به خون و فرآورده‌های خونی سالم برای تأمین خون مورد نیاز بیماران وجود دارد، از همه مردم استان دعوت می‌شود با حضور در پایگاه‌های اهدای خون در این امر خداپسندانه و نجات جان بیماران، ما را یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: خون سالم نیاز ضروری برای تمام افراد به‌ویژه بیماران محسوب می‌شود و مصدومان حوادث ترافیکی، مادران باردار و بیماران تالاسمی، هموفیلی و سرطانی نیاز بیشتری به خون و فرآورده‌های خونی سالم دارند.

دکتر اصغریان ادامه داد: هم اینک پایگاه‌های فعال اهدای خون در شهر مشهد شامل «پایگاه اهدای خون سناباد» واقع در انتهای خیابان سناباد جنب مرکز بهداشت استان، «پایگاه مستقر در حرم مطهر رضوی» در صحن پیامبر اعظم (ص) جنب ورودی باب الکاظم (ع)، «پایگاه امام رضا (ع)» واقع میدان تقی آباد - ابتدای خیابان دانشگاه، «پایگاه شهید سلیمانی (میلاد)» بین استقلال ۲ و ۴، «پایگاه شهید کریمی» واقع در قاسم آباد، شریعتی ۲۸ و «پایگاه مهر» واقع در بلوار ابوطالب- نبش ابوطالب ۳۳ است.

به گفته وی، به همراه داشتن کارت شناسایی برای اهدای خون الزامی است.