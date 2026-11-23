طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی همزمان با سراسر کشور، در قزوین رونمایی شد؛ این طرح بر شناسایی و شکوفاسازی فرصت‌های موجود در محلات تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، رئیس جمهور در آیین افتتاح این طرح در ارتباط تصویری با استان‌ها گفت: از ظرفیت تمام نخبگان در طرح محله محوری برای خدمت به مردم استفاده می‌کنیم.

مسعود پزشکیان با تأکید بر تقویت اتحاد ملی و قدرت داخلی برای مقابله با فشار‌های خارجی افزود: مواجهه با چالش‌ها باید از مسیر منطق و با تکیه بر قدرت کلام و تدبیر صورت گیرد؛ و برای دستیابی به نتایج مؤثر، باید از رویکرد‌های سازنده و علمی بهره گرفت.

رئیس جمهور بر اهمیت گفت‌و‌گو‌های منطقی و مقتدرانه تأکید کرد و از ضرورت همبستگی ملی برای مقابله با تهدیدات و فشار‌های بین‌المللی سخن گفت.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت رعایت آداب گفت‌و‌گو در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، تأکید کرد: قدرت واقعی در گرو اتحاد و همکاری میان نیرو‌های داخلی است و اگر همگی با هم متحد باشیم و دست در دست یکدیگر حرکت کنیم، هیچ قدرتی در جهان، قادر به مقابله با اراده ملت نخواهد بود.

طرح محله‌محوری؛ شناسایی دقیق ظرفیت‌ها

رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم گفت: طرح محله‌محوری بستری است که در آن باید با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، فرصت‌های موجود را شکوفا کرده و مسیر پیشرفت و تعالی را برای محله‌ها هموار ساخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین طائب خاطرنشان کرد: موفقیت در این مسیر، مستلزم حرکت هدفمند و پرهیز از آزمون و خطا در مدیریت است.

وی با استناد به آموزه‌های دینی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، افزود: هر اقدام و خدمتی که با محوریت محبت و توجه به مردم صورت گرفته، همواره مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین بر اهمیت گسترش فعالیت‌های جهادی بسیج در اقشار و محلات با هدف توسعه خدمات اجتماعی اثربخش تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده و مؤثر با نهاد‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی، از ارکان اصلی موفقیت در طرح حکمرانی محلی است که باید با محوریت مساجد و با مشارکت فعال جامعه دنبال شود.