به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدموسی حسینی گفت : با اجرای طرح تشدید نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی از محل نگهداری کالا در یکی از محلات سمنان بازدید کردند.

وی افزود: در بازرسی از این محل، ۱۱ تن و ۶۵۰ کیلوگرم برنج خارجی کشف شد که در شرایط نامناسب بهداشتی و غیراستاندارد نگهداری می‌شد.

سردار حسینی با اشاره به برآورد ارزش ۳۵ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریالی برنج‌های کشف‌شده، تصریح کرد: تعدادی کیسه خالی برنج با برچسب برند‌های تجاری دیگر نیز در محل کشف شد که بررسی ابعاد تخلف در این زمینه ادامه دارد.