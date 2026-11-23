همایش تجلیل از مادران و همسران شهدا، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: همزمان با این مناسبت که به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا نام‌گذاری شده است، چهار برنامه با مشارکت گروه‌های مردمی و خادمیاران شهدا در مشهد برگزار شد.

صدیقه خدیوی افزود: یکی از این برنامه‌ها با مشارکت آستان قدس رضوی و با حضور مادران و همسران شهدا در حرم مطهر رضوی برگزار و از مقام و ایثار این بانوان تجلیل شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به اینکه مادران و همسران شهدای سه دوره دفاع مقدس به این برنامه‌ها دعوت شده‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به چهار هزار مادر شهید و شش هزار همسر شهید در استان خراسان رضوی زندگی می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش گروه‌های مردمی و خادمیاران شهدا در برگزاری این مراسم‌ها، این اقدامات را فرصتی برای پاسداشت صبر، ایثار و همراهی خانواده‌های معظم شهدا دانست.

در این برنامه پرچم اهدایی آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رونمایی شد.