مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: تعهد اشتغال استان در سال جاری بیش از ۲۰ هزار نفر تعیین شده که تاکنون برای ۱۳ هزار و ۴۶۵ نفر اشتغال ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،علی دهقانی افزود: براساس آمار ثبت شده در سامانه رصد ۶۷ درصد تعهد اشتغال استان محقق شده است.

وی با بیان اینکه ۶۲ درصد اشتغال ثبت‌شده مربوط به مردان و ۳۸ درصد مربوط به زنان است،ادامه داد: از مجموع اشتغال ایجادشده، ۱۹ درصد در بخش کشاورزی، ۲۸ درصد در بخش صنعت و ۵۳ درصد در بخش خدمات است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری در استان خاطرنشان‌کرد: در سال گذشته، نرخ بیکاری آذربایجان‌غربی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد کاهش یافته و استان در این شاخص رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.

دهقانی، مجموع منابع پیش‌بینی‌شده در بخش استانی را یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در بخش ملی دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: وضعیت پرداخت و جذب تسهیلات اشتغال رضایت‌بخش نیست.

وی افزود: در بخش منابع استانی، دستگاه‌های اجرایی تاکنون ۶۵ درصد منابع را معرفی کرده‌اند، اما میزان جذب به ۱۹.۷ درصد رسیده است همچنین در بخش منابع ملی نیز دستگاه‌های اجرایی تنها ۱۹ درصد منابع را معرفی کرده‌اند و میزان جذب تسهیلات در این بخش ۱.۱۶ درصد است.