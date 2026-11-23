معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در آیین ملی شکوه ایثار در قم، با تجلیل از مقام والای خانواده‌های شهدا، از حضور پرافتخار مادران و همسران شهدا در کنار غم بزرگ از دست دادن فرزندانشان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بهروزآذر در این مراسم که هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار داشت: امروز به نمایندگی از مردم ایران، دست‌بوس و قدردان مادران شهدا هستیم و به وجود آنان افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط متفاوت برگزاری مراسم امسال افزود: در ماه‌های گذشته بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از هم‌وطنان ما در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان به شهادت رسیدند و حضور مادران و همسران این شهدا با عزت و ایمان، مایه افتخار است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ویژگی‌های متفاوت این آیین، حضور مادران جوانی را که فرزندان خود را در این حوادث از دست داده‌اند، برجسته دانست و گفت: شهادت حدود ۶۲۳ کودک در میان جان‌باختگان این حوادث، غم و اندوه این خانواده‌ها را دوچندان کرده است.

وی با یادآوری شهادت کودکان در محیط‌های امن مانند مدارس، از شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب و مدرسه رهپویان یاد کرد و با اشاره به شهادت نوزاد دوماهه‌ای به نام رایان قاسمیان، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره این عزیزان تأکید نمود.

وی در پایان با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا تصریح کرد: حضور پرافتخار این مادران با وجود غم سنگینی که بر دوش دارند، مایه اقتدار است و همه مردم ایران در این اندوه بزرگ با آنان شریک، همدل و همدرد هستند.