به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی قهرمانی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

قهرمانی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در کره‌جنوبی، مهد تکواندوی جهان، جلوه‌ای درخشان از اراده، خودباوری و توانمندی زنان ایرانی است، بانوانی که بار دیگر شایستگی خود را در بالاترین سطح رقابت‌های بین‌المللی به نمایش گذاشتند. این افتخار ارزشمند را به شما قهرمانان، کادر فنی و خانواده بزرگ ورزش کشور تبریک می‌گویم و از خداوند متعال، تداوم موفقیت‌ها و درخشش دختران ایران را در عرصه‌های بین‌المللی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی