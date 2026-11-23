رئیس کتابخانه‌های عمومی دماوند از تجلیل خادمان فرهنگ مکتوب، رونمایی از ۶ اثر و فعالیت ۵ کتابخانه با ۳۲۰۰ عضو در دماوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین محمدی با تبریک هفته کتاب و کتاب‌خوانی گفت: برای نخستین بار در سطح دماوند به صورت تجمیعی از کتابداران، کتابخوانان و نویسندگان تقدیر به عمل آمد و در این مراسم از ۴ مؤلف جدید و آثار سال گذشته دو نویسنده دیگر رونمایی و معرفی شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی دماوند با اشاره به وضعیت فعالیت کتابخانه‌ها افزود: چراغ کتابخانه همیشه روشن است و مردم به آن مراجعه می‌کنند؛ به طوری که تنها در کتابخانه کوثر دماوند بالغ بر ۱۵۰۰ عنوان امانت کتاب در ماه ثبت می‌شود و در مجموع ۵ کتابخانه سطح شهرستان ۳۲۰۰ عضو فعال سالانه دارند.

وی با اشاره به طرح‌های عضویت در کتابخانه‌ها بیان کرد: بر اساس طرح نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شهروندان می‌توانند با کد ملی خود مراجعه کرده و عضویت رایگان برای امانت گرفتن یک جلد کتاب دریافت کنند، اما برای استفاده از سالن‌های مطالعه و امانت بیش از یک عنوان کتاب، تکمیل عضویت پیشرفته سالانه الزامی است.

محمدی درباره تأمین منابع کتابخانه‌ها گفت: تأمین منابع نیاز اصلی مراجعان است که به صورت ماهانه و متمرکز از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی ارسال می‌شود؛ همچنین طرح انتخاب کتاب توسط کتابدار بر اساس نظرسنجی ماه‌های گذشته از اعضا اجرا شده و پس از پیشنهاد به استان و نهاد کشور، در سبد خرید قرار می‌گیرد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی دماوند از راه‌اندازی پویش شهرستانی تأمین کتاب‌های کودک و نوجوان خبر داد و افزود: از خیرین و خادمان فرهنگ مکتوب درخواست داریم برای تأمین منابع مورد علاقه کودکان مشارکت کنند که این پویش فعلاً با ۱۰۰ عنوان کتاب به صورت ابتدایی آغاز شده و با کمک خیرین و بسته به نظر آنها در کتابخانه‌هایی مانند کتابخانه کوثر یا کتابخانه سیار توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به روند حمایتی از مؤلفان بیان کرد: هفته کتاب به عنوان بهار کتابخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما در طول سال نیز چندین مورد رونمایی کتاب و حمایت از مولفان داشتیم که معرفی اثر در جمع و رسانه، نخستین گام برای آشنایی مخاطب با کتاب است و در مرحله بعد، آثار نوشته‌شده در شهرستان پس از جمع‌بندی به استان ارسال می‌شود تا پس از ارزیابی تخصصی، در سبد خرید کتابخانه‌های عمومی کشور قرار گیرد.

محمدی با اشاره به سهم آثار دماوند در سبد خرید نهاد کتابخانه‌ها طی سال‌های اخیر گفت: طی سه چهار سال گذشته سه الی چهار مورد از آثار دماوند در این سبد قرار گرفته است و اگر نویسندگان محترم استاندارد‌های نگارشی را رعایت کنند، سهم شهرستان و نویسندگان آن بیشتر خواهد شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی دماوند در ادامه تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از نویسندگانی که کتاب چاپ کرده، اما به کتابخانه‌ها ارائه نمی‌دهند وجود ندارد و درخواست ما این است که نویسندگان یک نسخه از آثار خود را به کتابخانه‌های عمومی هدیه کنند تا ضمن ثبت، جست‌و‌جو در تمام کتابخانه‌های کشور و غنی‌تر شدن کتابخانه‌های عمومی، آمار دقیق‌تری از تعداد نویسندگان و نیاز‌های شهرستان به دست آید.

وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیازمند زیرساخت‌های لازم، امکانات روزآمد، منابع کافی، صندلی و فضای دل‌انگیز به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان است و از فرماندار، نماینده مجلس، شهردار و سایر متولیان درخواست داریم برای تکمیل کتابخانه مهندس پیمان کمک کنند تا این پروژه به عنوان بزرگ‌ترین کتابخانه شهرستانی کشور با بیشترین متراژ به بهره‌برداری رسیده و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.