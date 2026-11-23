مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌غربی گفت: تأمین آرد و نان در استان بدون مشکل ادامه دارد و مردم از این بابت نگرانی و دغدغه نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امید زینالی با اشاره به وضعیت تأمین نان در استان اظهار کرد: همان‌طور که در دوران جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با مشکلی در تأمین نان مواجه نشدیم، اکنون نیز ذخایر و روند تأمین آرد و نان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ واحد نانوایی کاملاً آزادپزی در استان فعالیت نمی‌کند، افزود: نانوایی‌هایی که پیش‌تر در گروه آزادپزها قرار داشتند، از جمله واحدهای سنگک و نان روغنی،به دلیل شکاف میان قیمت تمام‌شده تولید نان و نرخ فروش به چرخه نانوایی‌های یارانه‌ای بازگشته‌اند.

زینالی ادامه داد: این واحدها موظف‌اند دستگاه کارت‌خوان هوشمند «نانینو» تهیه کنند و در صورت اجرا نکردن این الزام، ۳۰ درصد از سهمیه آرد آن‌ها کاهش خواهد یافت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از سال ۱۴۰۱ گفت: عملکرد نانوایی‌ها از طریق سامانه «نانینو» پایش می‌شود و میزان آرد تخصیصی به هر واحد نیز بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه تعیین می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها گفت: پایش واحدهای نانوایی به‌صورت روزانه انجام می‌شود و شهروندان در صورت مشاهده کم‌کاری در پخت و عرضه نان می‌توانند موضوع را به دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتحادیه نانوایان، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف اطلاع دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان‌غربی میانگین سرانه مصرف آرد در استان را ۹ کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام کرد.

زینالی همچنین درباره تیره‌تر شدن رنگ برخی نان‌ها توضیح داد: تیره‌تر شدن رنگ نان لزوماً به معنای افت کیفیت آن نیست، بلکه در راستای افزایش ارزش غذایی نان، میزان سبوس‌گیری از آرد کاهش یافته و همین موضوع موجب تغییر رنگ نان‌ها شده است.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد کارخانه‌های آرد استان خاطرنشان کرد: میزان سبوس‌گیری در آرد مورد استفاده برای تولید نان سنگک ۶ درصد، لواش ۱۰ درصد و نان روغنی ۱۳ درصد است.