رئیس اداره پارک ملی کرخه استان خوزستان از شناسایی و برخورد با شکارچیان غیرمجاز و کشف سه لاشه گراز وحشی و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در جریان گشت و کنترل شبانه در محدوده این پارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید رحیمی اظهار کرد: روز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵، در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز با یک دستگاه خودروی وانت پراید در یکی از مزارع، نیروهای یگان حفاظت اداره پارک ملی کرخه بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از پایش منطقه و مشاهده نور پروژکتور شکارچیان، در مسیر خروجی آنان مستقر شدند و با مشاهده افراد موردنظر، برای متوقف کردن خودرو اقدام کردند.

رحیمی ادامه داد: در این هنگام یکی از افراد به همراه یک قبضه سلاح شکاری از محل متواری شد و فرد دیگر نیز تلاش کرد با رها کردن سلاح در میان مزارع، آن را مخفی کند که با هوشیاری مأموران، یک قبضه سلاح شکاری پنج‌تیر غیرمجاز کشف شد.

رئیس اداره پارک ملی کرخه ادامه داد: در بازرسی از خودرو نیز سه لاشه گراز وحشی که سلاخی شده بودند، به همراه یک قبضه قمه و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شد.

رحیمی با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی گفت: با دستور دادستان شهرستان کرخه، خودرو و ادوات کشف‌شده تحت حفاظت در اداره پارک ملی کرخه نگهداری می‌شوند و پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.