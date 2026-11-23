رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بانوان و امید‌های مردان زیر ۲۳ سال کشور، روز‌های ۱۰ تا ۱۲ آذرماه به میزبانی تالار شهدای ناو دنا مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه برگزاری رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بانوان و امید‌های ایران مشخص شد و وزنه‌برداران در دو بخش بانوان و مردان زیر ۲۳ سال، هفته آینده روی تخته خواهند رفت. رقابت‌های لیگ برتر بانوان روز سه‌شنبه ۱۰ آذرماه برگزار می‌شود و وزنه‌برداران برای رقابت با یکدیگر به تالار شهدای ناو دنا در مجموعه ورزشی آزادی می‌روند.

همچنین مسابقات لیگ برتر امید‌های ایران در بخش مردان زیر ۲۳ سال، طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه برگزار خواهد شد.

تالار شهدای ناو دنا فدراسیون وزنه‌برداری در مجموعه ورزشی آزادی، میزبانی هر دو رقابت را بر عهده دارد.