مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: مسیر پروازی مستقیم شیراز ـ نجف ـ شیراز با هدف دسترسی هوایی مسافران و زائران از این استان به شهر نجف اشرف برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: مسیر پروازی مستقیم شیراز ـ نجف ـ شیراز با هدف دسترسی هوایی مسافران و زائران از این استان به شهر نجف اشرف برقرار شد.

کشاورز افزود: برقراری این مسیر پروازی در راستای توسعه ارتباطات هوایی فرودگاه بین‌المللی شیراز با مقاصد منطقه‌ای و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای سفر زائران انجام شده است.

مسافران برای اطلاع از تاریخ و ساعت پرواز شیراز – نجف می‌توانند به وبگاه اداره کل فرودگاه‌های استان فارس مراجعه کنند.