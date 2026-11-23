دادستان مرکز استان ایلام بر ضرورت برخورد قاطع و پیشگیرانه با جرائم مالی، مقابله با پولشویی گفت: باید از ورود اموال ناشی از جرم به چرخه اقتصاد رسمی، جلوگیری شود.

دادستان ایلام تأکید کرد/ ورود اموال ناشی از جرم به چرخه اقتصاد رسمی، ممنوع!

دادستان ایلام تأکید کرد/ ورود اموال ناشی از جرم به چرخه اقتصاد رسمی، ممنوع!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عبدالوهاب بخشنده در دیدار با مدیران بانک‌های عامل در استان؛ بر اهمیت نقش نهاد‌های بانکی در پیشگیری از ورود اموال ناشی از جرم به چرخه اقتصاد رسمی تأکید کرد و افزود: ریشه‌کن کردن مفاسد پولی و بانکی با جدیت پیگیری می‌شود و برای این منظور؛ سطح نظارت‌ها افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با پولشویی و مفاسد پولی و بانکی، تنها یک وظیفه قضایی نیست؛ بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بر عهده تمامی فعالان حوزه مالی است. شفافیت در تراکنش‌های بانکی و شناسایی دقیق منابع مالی، نخستین گام برای مقابله با جرم‌های سازمان‌یافته مالی است.

دادستان مرکز استان ایلام با اشاره به حساسیت بالای حوزه بانکداری در دوران کنونی، بیان کرد: نهاد قوه قضائیه آمادگی کامل خود را برای همکاری نزدیک با بانک‌ها به منظور شناسایی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: هدف ما ایجاد بستری امن برای فعالیت‌های اقتصادی و صیانت از حقوق مردم و سرمایه‌گذاران است.

بخشنده همچنین در خصوص ضرورت تقویت سیستم‌های نظارتی داخلی بانک‌ها تصریح کرد: باید دقت در بررسی هویت مشتریان و پایش مستمر جریان‌های نقدی که با الگو‌های جرم پولشویی همخوانی دارد؛ به یک دستورالعمل اجرایی سخت‌گیرانه در تمامی شعب تبدیل شود؛ چرا که مبارزه با مفاسد بانکی، سنگ بنای اعتماد عمومی به سیستم مالی و توسعه اقتصادی منطقه است.

در این نشست؛ مدیران بانک‌های استان نیز ضمن تأیید ضرورت همکاری با دستگاه قضا؛ بر تعهد خود به رعایت دقیق ضوابط قانونی و همکاری در گزارش‌دهی موارد مشکوک برای جلوگیری از هرگونه تخلف تأکید کردند.