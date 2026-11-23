به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نیر الهامی در حاشیه دومین جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با اشاره به جایگاه رفیع زن و خانواده در نظام اسلامی اظهار کرد: بازشناسی سرمایه معرفتی و فرهنگی جامعه، تکریم شأن مادری و تبیین مسئولیت‌های فردی و اجتماعی بانوان، از مهم‌ترین رویکردهای برنامه‌های امسال است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و تشکیل خانواده افزود: تسهیل ازدواج، پیشگیری از طلاق، تقویت سلامت روابط خانوادگی و صیانت از کرامت زن در اسلام، از محورهای کلیدی است که باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی همچنین با یادآوری تعبیر رهبر شهید انقلاب از زن به عنوان ریحانه، خاطرنشان کرد: این تعبیر زیبا پیوند عمیقی میان جایگاه زن با ارزش، کرامت و لطافت انسانی برقرار می‌کند و سدی محکم در برابر نگاه‌های ابزاری و هجمه‌های فرهنگی دشمنان علیه نهاد خانواده است.

الهامی با تأکید بر اینکه امسال برنامه‌های هفته زن با مشارکت فعال دستگاه‌ها، فرمانداری‌ها و تشکل‌های مردمی بسیار پررنگ‌تر از سال گذشته برگزار خواهد شد،گفت: حضور در مزار بانوان شهید، غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، پیاده‌روی‌های عمومی، نمایشگاه‌های تخصصی محصولات و دستاوردهای بانوان، اردوی جهادی بانوان، حضور در نماز جمعه، دیدار با همسران و مادران شهدا و تجلیل از آنها، نشست بانوان حوزه و دانشگاه، مسابقه کتابخوانی و آزادی بانوان زندانی جرایم مالی، یادواره زنان دفاع مقدس و همایش بانوان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی برای بانوان دستگاه های اجرایی استان در چهار رشته دارت، طناب‌کشی، چوب‌کشی و فریزبی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان خبر داد که برای نفرات اول تا سوم هر رشته جوایز نفیس نیز اهدا خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی در پایان از تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط خواست با هم‌افزایی، نگاهی بلندمدت و بهره‌گیری از راهکارهای ابتکارانه، برای کیفی‌سازی و اثرگذاری هرچه بیشتر این برنامه‌ها اقدام کنند.