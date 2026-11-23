پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی از برنامهریزی برای اجرای بیش از ۳هزار برنامه مختلف به مناسبت هفته زن در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نیر الهامی در حاشیه دومین جلسه هماهنگی برنامههای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با اشاره به جایگاه رفیع زن و خانواده در نظام اسلامی اظهار کرد: بازشناسی سرمایه معرفتی و فرهنگی جامعه، تکریم شأن مادری و تبیین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بانوان، از مهمترین رویکردهای برنامههای امسال است.
وی با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و تشکیل خانواده افزود: تسهیل ازدواج، پیشگیری از طلاق، تقویت سلامت روابط خانوادگی و صیانت از کرامت زن در اسلام، از محورهای کلیدی است که باید در تمامی برنامهریزیها مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی همچنین با یادآوری تعبیر رهبر شهید انقلاب از زن به عنوان ریحانه، خاطرنشان کرد: این تعبیر زیبا پیوند عمیقی میان جایگاه زن با ارزش، کرامت و لطافت انسانی برقرار میکند و سدی محکم در برابر نگاههای ابزاری و هجمههای فرهنگی دشمنان علیه نهاد خانواده است.
الهامی با تأکید بر اینکه امسال برنامههای هفته زن با مشارکت فعال دستگاهها، فرمانداریها و تشکلهای مردمی بسیار پررنگتر از سال گذشته برگزار خواهد شد،گفت: حضور در مزار بانوان شهید، غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، پیادهرویهای عمومی، نمایشگاههای تخصصی محصولات و دستاوردهای بانوان، اردوی جهادی بانوان، حضور در نماز جمعه، دیدار با همسران و مادران شهدا و تجلیل از آنها، نشست بانوان حوزه و دانشگاه، مسابقه کتابخوانی و آزادی بانوان زندانی جرایم مالی، یادواره زنان دفاع مقدس و همایش بانوان برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی برای بانوان دستگاه های اجرایی استان در چهار رشته دارت، طنابکشی، چوبکشی و فریزبی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان خبر داد که برای نفرات اول تا سوم هر رشته جوایز نفیس نیز اهدا خواهد شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی در پایان از تمامی دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و نهادهای ذیربط خواست با همافزایی، نگاهی بلندمدت و بهرهگیری از راهکارهای ابتکارانه، برای کیفیسازی و اثرگذاری هرچه بیشتر این برنامهها اقدام کنند.