نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت الکترونیکی‌کردن فرآیند‌های بندری، گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در بندر بوشهر، زمینه مناسبی برای تبدیل این بندر به نخستین بندر هوشمند کشور فراهم است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیت‌الله صفایی‌بوشهری در دیدار مدیر کل و معاونان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، با اشاره به جایگاه راهبردی بنادر در مناطق کرانه‌ای اظهار کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی یکی از مجموعه‌های راهبردی و استراتژیک استان است و به همین دلیل باید توجه ویژه‌ای به برنامه‌ریزی و تقویت این مجموعه صورت گیرد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه تحولات منطقه‌ای و شرایط پس از جنگ می‌تواند معادلات اقتصادی و تجاری بنادر جنوب کشور را تغییر دهد، افزود: ضروری است سند چشم‌انداز اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با افق سال ۱۴۱۴ تدوین شود تا جایگاه آینده این بندر در مناسبات تجاری منطقه به‌صورت دقیق مشخص شود.

تخصصی‌سازی بنادر؛ راهکار تثبیت جایگاه اقتصادی بوشهر

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تخصصی‌سازی فعالیت بنادر تصریح کرد: باید مشخص شود بندر بوشهر در حوزه تخلیه و بارگیری چه کالا‌هایی مزیت دارد و با تعریف سبد مشخصی از کالاها، زمینه تمرکز فعالیت‌های تجاری و بندری در این استان فراهم شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری ادامه داد: اگر فعالیت بنادر بدون برنامه و به‌صورت آزاد و پراکنده دنبال شود، ممکن است تخلیه و بارگیری کالا‌ها در سایر بنادر برای صاحبان کالا مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد؛ بنابراین باید با بررسی کارشناسی، کالا‌های متناسب با ظرفیت بندر بوشهر شناسایی و برای جذب آنها مشوق‌های دولتی، تخفیفات متناسب و زیرساخت‌های تخصصی پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به تجربه تاریخی بندر بوشهر خاطرنشان کرد: این بندر در دوره‌هایی از تاریخ از مرکزیت تجاری برخوردار بود، اما به دلیل فقدان برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت، به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد و بخش قابل‌توجهی از مبادلات تجاری به بنادر دیگر منتقل شد؛ تکرار چنین وضعیتی خسارت سنگینی برای استان خواهد داشت.

پدافند غیرعامل باید از ابتدای اجرای طرح‌ها لحاظ شود

امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های بندری و اقتصادی گفت: متأسفانه در برخی مناطق راهبردی استان، میزان اجرای الزامات پدافند غیرعامل پایین است و بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، این میزان در برخی مناطق حدود ۴۰ درصد اعلام شده که با توجه به اهمیت زیرساخت‌های استان، کافی نیست.

وی تأکید کرد: نباید ابتدا تأسیسات و زیرساخت‌ها احداث شود و پس از تکمیل آنها به فکر پدافند غیرعامل بیفتیم؛ چراکه اصلاح و ایمن‌سازی تأسیسات پس از ساخت، دشوار و پرهزینه است. ازاین‌رو باید تمامی الزامات پدافند غیرعامل از مرحله طراحی در طرح‌های جدید لحاظ شود و زیرساخت‌های موجود نیز با همین رویکرد مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرند.

تولید برق خورشیدی، راهکاری برای کاهش وابستگی انرژی بنادر

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به احتمال تشدید ناترازی انرژی در کشور، بر ضرورت حرکت بنادر به سمت خودکفایی انرژی تأکید کرد و گفت: با توجه به مصرف بالای انرژی و محدودیت‌های موجود در تولید برق، استفاده از پنل‌ها و سلول‌های خورشیدی و ایجاد ظرفیت تولید برق داخلی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: اداره کل بنادر می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی، زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تأمین برق موردنیاز مجموعه‌های بندری و تجاری را فراهم کند و حتی با تولید مازاد بر نیاز، برق تولیدی را به سایر مصرف‌کنندگان و مجموعه‌های مستقر در منطقه عرضه کند.

توسعه پس‌کرانه‌ها و اسکله‌های عمیق‌خور، ضرورت آینده بندر بوشهر

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با انتقاد از عقب‌ماندگی استان در توسعه زیرساخت‌های بندری و پس‌کرانه‌ها بیان کرد: در زمینه اسکله‌سازی و ایجاد پس‌کرانه‌های مناسب، اقدامات انجام‌شده متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان نبوده و لازم است طرح توسعه بنادر از دیلم تا سایر مناطق ساحلی استان با نگاه جامع مورد بررسی قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای دپو و نگهداری کالا‌ها افزود: باید متناسب با نوع کالا، انبار‌ها و زیرساخت‌های تخصصی طراحی شود و حتی برای برخی کالا‌های راهبردی، ظرفیت‌های نگهداری ایمن و مقاوم در برابر تهدیدات احتمالی پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به ضرورت احداث اسکله‌های با عمق مناسب و توسعه ظرفیت‌های صنایع سنگین در سواحل استان خاطرنشان کرد: برخی فرصت‌های جغرافیایی و طرح‌های مهم بندری در استان سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند که باید وضعیت آنها با بررسی کارشناسی مشخص شود.

امام جمعه بوشهر همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف و تملک زمین‌های اطراف طرح‌های توسعه‌ای پیش از آغاز عملیات اجرایی تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که با اعلام یک طرح عمرانی، قیمت زمین‌های اطراف افزایش پیدا می‌کند و گاهی تملک اراضی موردنیاز در مراحل بعدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ بنابراین باید پیش از اجرای طرح‌ها، زمین‌های موردنیاز تعیین تکلیف و در اختیار دولت قرار گیرد.

بوشهر ظرفیت تبدیل‌شدن به نخستین بندر هوشمند کشور را دارد

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به ضرورت الکترونیکی‌کردن فرآیند‌های بندری اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در بندر بوشهر، زمینه مناسبی برای تبدیل این بندر به نخستین بندر هوشمند کشور فراهم است و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

وی با مقایسه زمان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر ایران و برخی کشور‌های دیگر افزود: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، زمان تخلیه و بارگیری در برخی بنادر چین حدود دو تا سه ساعت، در پاکستان چند روز و در ایران به‌طور متوسط حدود ۲۲ روز است؛ هرچند شرایط جنگی نشان داد که با اصلاح فرآیند‌ها و استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی می‌توان این زمان را کاهش داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: سرعت در تخلیه و بارگیری از عوامل مهم جذب تجار و فعالان اقتصادی است و هر اندازه فرآیند‌های بندری سریع‌تر و هوشمندتر انجام شود، انگیزه فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت بندر بوشهر افزایش می‌یابد.

وی همچنین بر توسعه سامانه‌های الکترونیکی پایش کانتینر‌ها و کالا‌ها تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد تجهیزات پایش الکترونیکی در سطح استان افزایش یابد تا علاوه بر تسریع فرآیندها، نظارت بر جابه‌جایی کالا‌ها نیز با دقت بیشتری انجام شود.

طرح بندری نگین با رعایت استاندارد‌های فنی سرعت بگیرد

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به اهمیت طرح بندر نگین، یادآور شد: این منطقه از ظرفیت جغرافیایی ارزشمندی برخوردار است، اما استحصال زمین و ایجاد زیرساخت در آن نیازمند مطالعات و اقدامات فنی و تخصصی است.

وی افزود: طرح نگین باید با برنامه زمان‌بندی مشخص و رعایت استاندارد‌های فنی دنبال شود و در کنار تسریع عملیات اجرایی، کیفیت زیرساخت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ویژگی‌های زمین‌شناختی و شرایط رسوبی منطقه تأکید کرد: جاده‌های دسترسی به این مجموعه نیز باید متناسب با شرایط زمین و تحرکات ماسه‌ای و رسوبی منطقه، به‌صورت حرفه‌ای و با استاندارد‌های لازم احداث شوند؛ چراکه اجرای غیراصولی زیرساخت‌ها در آینده موجب آسیب و تحمیل هزینه‌های مجدد خواهد شد.

تصمیم‌های منطقه آزاد بوشهر باید با مشارکت همه دستگاه‌ها اتخاذ شود

امام جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت هماهنگی میان اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد بوشهر گفت: ایجاد منطقه آزاد مستلزم هماهنگی گسترده میان همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط است و باید سازوکاری برای تصمیم‌گیری مشترک و مشارکت همه بخش‌های دخیل در این منطقه ایجاد شود.

وی افزود: تصمیم‌ها نباید فقط در هیئت امنای منطقه آزاد اتخاذ و سپس به سایر دستگاه‌ها ابلاغ شود، بلکه لازم است شورایی با حضور مجموعه‌های مرتبط تشکیل شود تا تصمیمات بر مبنای خرد جمعی، ضوابط قانونی و استاندارد‌های تخصصی اتخاذ شود.

ساماندهی پایانه‌های نفتی و گازی با استاندارد‌های ایمنی ضروری است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به وضعیت پایانه‌های مرتبط با ورود تانکر‌های نفتی و گازی اظهار کرد: در بازدید‌های اولیه از این مجموعه‌ها، ضرورت رعایت فاصله استاندارد میان تانکرها، ایجاد امکانات رفاهی مناسب و استقرار نظام نظارتی مورد تأکید قرار گرفت.

وی افزود: ورود تانکر‌ها به پایانه‌های بندری باید تابع ضوابط مشخص باشد و این مجموعه‌ها از نظر نظارتی و امنیتی به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که ورود و خروج وسایل نقلیه و افراد با مجوز‌های لازم انجام شود. همچنین باید فرآیند تخلیه و بارگیری با سرعت و نظم بیشتری صورت گیرد.

حفظ اشتغال نیرو‌های بندری در شرایط خاص مورد توجه باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با قدردانی از رویکرد مدیریت اداره کل بنادر و دریانوردی در زمینه حفظ نیرو‌های انسانی اظهار کرد: اینکه در شرایط خاص و با وجود تغییرات در برخی فعالیت‌ها، تعدیل نیروی انسانی در دستور کار قرار نگرفته، اقدام ارزشمندی است و باید این رویکرد استمرار داشته باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانواده‌های نیرو‌های شاغل در این مجموعه گفت: حتی اگر به دلیل شرایط خاص، بخشی از فعالیت‌ها متوقف یا جابه‌جا شود، نباید این موضوع به بیکاری نیرو‌های خدماتی و قراردادی منجر شود؛ چراکه پشت هر نیروی شاغل، خانواده‌ای قرار دارد که معیشت آن به اشتغال وی وابسته است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ کرامت نیروی کار بیان کرد: کمک به افراد نباید به‌گونه‌ای باشد که عزت و شخصیت آنان خدشه‌دار شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد در ازای انجام کار، درآمد کسب کنند و احساس مفیدبودن و استقلال داشته باشند.

توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی محلات پیرامون بندر ضروری است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و ورزشی در مجموعه‌های بندری گفت: در کنار توسعه اقتصادی و عمرانی، باید برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز برنامه‌ریزی شود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از نیرو‌های شاغل و جوانان پیرامون این مجموعه‌ها از روحیه دینی و مذهبی برخوردارند و فراهم‌کردن زمینه فعالیت‌های سالم برای آنان اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به پیشینه محلات قدیمی اطراف بندر بوشهر اظهار کرد: در گذشته محلاتی مانند بهبهانی، دهدشتی و شنبدی دارای زمین‌های ورزشی و فضا‌های عمومی بودند که نوجوانان و جوانان در آنها به ورزش می‌پرداختند و در ایام محرم نیز مراسم عزاداری برگزار می‌کردند، اما به‌تدریج بخشی از این فضا‌ها از بین رفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: امروز برخی از جوانان این محلات برای انجام فعالیت‌های ورزشی با کمبود فضا مواجه‌اند و لازم است اداره کل بنادر و دریانوردی در صورت امکان و با رعایت ملاحظات اداری و امنیتی، بخشی از اراضی قابل استفاده خود را به ایجاد زمین‌های ورزشی اختصاص دهد.

وی با پیشنهاد ساخت زمین‌های کوچک فوتسال و چمن مصنوعی در مجاورت محلات همسایه بندر تصریح کرد: حتی ایجاد یک زمین ورزشی کوچک با امکانات مناسب، دیوارکشی و واگذاری مدیریت آن به افراد مطمئن می‌تواند خدمت بزرگی به جوانان این مناطق باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری ادامه داد: این اقدام علاوه بر فراهم‌کردن زمینه ورزش و نشاط جوانان، موجب تقویت ارتباط مردم با مجموعه بندری و افزایش همراهی اجتماعی آنان خواهد شد؛ چراکه مردم زمانی احساس تعلق بیشتری به یک مجموعه پیدا می‌کنند که آثار خدمات آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

توسعه فضا‌های ورزشی، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی است

امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در سواحل و محدوده‌های ساحلی شهر برای ورزش‌های آبی و ساحلی گفت: اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی فضا‌های ورزشی ساحلی و اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به جوانان شهر ارزشمند است و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط توسعه یابد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به علایق ورزشی جوانان محلات مختلف افزود: همه جوانان به یک رشته ورزشی علاقه‌مند نیستند و باید در برنامه‌ریزی‌ها، روحیات و نیاز‌های ورزشی هر محله مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با بیان اینکه ورزش در صورت مدیریت صحیح می‌تواند نقش مهمی در نشاط اجتماعی و ارتباط با نسل جوان داشته باشد، خاطرنشان کرد: توجه به علایق جوانان و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در فعالیت‌های ورزشی، یکی از راه‌های تقویت ارتباط نسل جوان با مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه اجتماعی در کنار مأموریت‌های اقتصادی و بندری اظهار کرد: خدمت به مردم و توجه به نیاز‌های جوانان، علاوه بر آثار فرهنگی و اجتماعی، موجب افزایش همراهی و اعتماد عمومی خواهد شد و مردم نیز قدردان چنین اقداماتی خواهند بود.