در فلسطین، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۶۴ خبرنگار در جریان جنگ نسل‌کشی علیه غزه به شهادت رسیده‌اند تا جنایات این رژیم پنهان بماند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از رام الله، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۶۴ خبرنگار در جریان جنگ نسل‌کشی علیه غزه به شهادت رسیده‌اند تا جنایات این رژیم پنهان بماند. در کرانه باختری نیز اگرچه شاهد جنگی مشابه جنایات علیه غزه نبوده است، اما هم‌اکنون ۳۸ خبرنگار، از جمله پنج خبرنگار زن، در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند. هدف از این جنایات، خاموش کردن هر صدایی است که تروریسم و تجاوز روزانه شهرک‌نشینان صهیونیست را در کرانه باختری فاش می‌کند.

رژیم صهیونیستی می‌خواهد شهرک‌نشینان مأموریت خود را در بیرون راندن فلسطینیان از خانه‌هایشان و تصرف زمین‌های آنان با استفاده از انواع اقدامات تروریستی و تجاوز ادامه دهند، بی‌آنکه جهان از وحشیگری شهرک‌نشینان، که مغایر با تمامی قوانین بین‌المللی است، مطلع شود.

عبدالله الزغاری، رئیس باشگاه اسیر فلسطین در نابلس گفت: در سه سال گذشته، رژیم اشغالگر، بار‌ها خبرنگاران را هدف قرار داده و بیش از ۲۶۰ خبرنگار را بازداشت کرده است. شماری از خبرنگاران در نوار غزه یا کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند. علاوه بر این، صد‌ها شهروند فلسطینی و ده‌ها خبرنگار فلسطینی نیز بازداشت شده‌اند. تا امروز، ۳۸ خبرنگار همچنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که پنج نفر از آنها زن هستند. دو خبرنگار از نوار غزه هم ربوده شده‌اند. رژیم اشغالگر همچنین خبرنگاران را از طریق بازداشت اداری، یعنی بازداشت بدون اتهام و بدون محاکمه، هدف قرار می‌دهد.

اشغالگران تنها به کشتن و بازداشت خبرنگاران بسنده نمی‌کنند، بلکه آزادی رفت‌وآمد آنها را نیز سلب و تجهیزات خبرنگاری‌شان را مصادره می‌کنند، آنها را تحت حبس خانگی قرار می‌دهند و از سفرشان جلوگیری می‌کنند. تقریباً هیچ خبرنگاری نیست که از جراحت یا ضرب‌وشتم در امان مانده باشد.

هدف رژیم اشغالگر، جلوگیری از مستندسازی جنایاتی است که شهرک‌نشینان هر روز مرتکب می‌شوند. هر خبرنگاری که بازداشت می‌شود، در واقع دوربینی است که از صحنه محو می‌شود و حقیقتی است که گفته نمی‌شود؛ و این پرسش همچنان باقی است: اگر راویان حقیقت پشت میله‌های زندان باشند، چه کسی آنچه را در حال وقوع است مستند خواهد کرد؟

فارس الصرفندی خبرنگار فلسطینی گفت: خبرنگاری در سرزمین‌های فلسطینی بخشی از مبارزه و مقاومت ملت فلسطین است. همان‌طور که مبارز بهای مبارزه خود را می‌پردازد، خبرنگار نیز بهای کار خود را خواهد پرداخت؛ اما در نهایت، هدف یکی است و آن انتقال روایت فلسطینی و اثبات حقانیت ملت فلسطین. بازداشت و ناپدیدسازی خبرنگاران بخشی از تلاش برای حذف روایت فلسطینی و برجسته کردن روایت اسرائیلی است.

خبرنگارانی که در زندان‌های رژیم اشغالگر به سر می‌برند، زبان گویای ملت فلسطین هستند؛ کسانی که جنایات اشغالگران را مستند می‌کنند و به گوش جهانیان می‌رسانند. هنگامی که اشغالگران آنها را بازداشت می‌کنند، در واقع زبان ملت فلسطین را قطع می‌کنند.