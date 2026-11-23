کارشناس و جامعه‌شناس فرهنگی، با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین، معتقد است مقابله با خشونت تنها از مسیر تشدید مجازات، امکان‌پذیر نیست و باید ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیل حسینی، کارشناس و جامعه‌شناس فرهنگی، با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با قتل فرزند، معتقد است تشدید مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند به ریشه‌کن شدن خشونت در خانواده منجر شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون و تناسب مجازات با جرم، مطالبه‌ای قابل بررسی است، گفت: باید توجه داشت فردی که در شرایط خشم و عصبانیت مرتکب چنین جنایتی می‌شود، لزوما در لحظه ارتکاب جرم به مجازات قانونی و امکان قصاص فکر نمی‌کند؛ بنابراین تغییر قانون، اگرچه می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، به‌تنهایی مسئله را از ریشه حل نمی‌کند.

این جامعه‌شناس فرهنگی با اشاره به نقش آموزش و تربیت خانوادگی افزود: باید بررسی کنیم که خانواده‌ها تا چه اندازه مهارت کنترل خشم، مدیریت تعارض و شیوه صحیح برخورد با خطا‌های فرزندان را آموخته‌اند و آیا فضای خانواده به‌اندازه کافی از آرامش، صمیمیت و حمایت برخوردار است یا خیر.

حسینی همچنین بر نقش نظام آموزشی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: آموزش‌وپرورش باید به تقویت عزت‌نفس، اعتمادبه‌نفس، امید به آینده و هدفمندی در میان نوجوانان کمک کند تا زمینه دوری آنان از آسیب‌هایی مانند اعتیاد و روابط پرخطر فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار مطالبه اصلاح قوانین و افزایش مجازات‌ها، باید مطالبه‌ای جدی‌تر برای پیشگیری ریشه‌ای از خشونت شکل بگیرد و نقش خانواده، نظام آموزشی و شرایط فرهنگی و اجتماعی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.