به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم افزود برای اجرای طرح هادی و آسفالت معابر این ۱۳ روستا ۱۸۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح ۱۰۰هزار متر مربع از زیرساخت‌های روستایی این شهرستان توسعه یافت، افزود:این ۱۳ روستا شامل روستاهای شیخان، گندویلا، صوفیان، دوآب، گندملاعیسی، لولکان، آغبلاغ، میرآباد، حسن نوران دوربه، گلاز و گرگاگول است.

مقدم، بهبود تردد و ساماندهی بافت روستایی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و افزایش ایمنی معابر و ارتقاء کیفیت زندگی روستایی را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان یادآور شد: اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستاها با جدیت دنبال می‌شود.