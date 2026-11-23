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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از توسعه زیرساختهای روستایی در ۱۳ روستای شهرستان اشنویه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم افزود برای اجرای طرح هادی و آسفالت معابر این ۱۳ روستا ۱۸۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح ۱۰۰هزار متر مربع از زیرساختهای روستایی این شهرستان توسعه یافت، افزود:این ۱۳ روستا شامل روستاهای شیخان، گندویلا، صوفیان، دوآب، گندملاعیسی، لولکان، آغبلاغ، میرآباد، حسن نوران دوربه، گلاز و گرگاگول است.
مقدم، بهبود تردد و ساماندهی بافت روستایی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و افزایش ایمنی معابر و ارتقاء کیفیت زندگی روستایی را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.
مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان یادآور شد: اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستاها با جدیت دنبال میشود.