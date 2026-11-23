وقوع آتش‌سوزی ناشی از مواد قابل اشتعال (چسب MDF) در یک واحد سردخانه در جاده چیچست ارومیه، یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان، ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: پس از اعلام گزارش حادثه حریق در یک باب سردخانه واقع در جاده دریا (محدوده سردخانه اروم‌تاک، نرسیده به مشک‌آباد)، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. بنابه اظهار همسایگان این واحد، ظاهراً این سردخانه تغییر کاربری داده بود.

رضازاده در تشریح جزئیات این سانحه تصریح کرد: با حضور کارشناسان اورژانس در صحنه و همکاری با نیرو‌های آتش نشانی، ضمن ارزیابی‌های انجام‌گرفته، متأسفانه مشخص شد یک نفر به دلیل شدت جراحات و سوختگی ناشی از حریق، پیش از رسیدن یا در لحظات اولیه حادثه جان خود را از دست داده است.

رئیس اورژانس استان افزود: در این حادثه همچنین یک مصدوم دیگر گزارش شد که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی و اقدامات درمانی اولیه در محل، جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.

دکتر رضازاده در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، بر رعایت دقیق پروتکل‌ها و اصول ایمنی در انبارها، سردخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی تأکید کرد و از کارفرمایان و کارگران خواست تا با تجهیز محیط‌های کاری به سیستم‌های ایمنی استاندارد و احتیاط در نگهداری مواد سریع‌الاشتعال، از بروز چنین حوادث جبران‌ناپذیری جلوگیری کنند.