\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u060c\u00a0\u0635\u0646\u062f\u0648\u0642\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0636\u200c\u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u06af\u0631\u0647\u200c\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u0633\u062a.\n\u0633\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u0632\u0646\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u06f1\u06f1\u06f3 \u0635\u0646\u062f\u0648\u0642 \u0642\u0631\u0636\u200c\u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u0647 \u0648 \u06f4 \u062a\u0639\u0627\u0648\u0646\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u062a\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0631 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u064f\u0631\u062f\u060c \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0627\u0634\u062a\u063a\u0627\u0644\u200c\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0647\u0645\u0648\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\n \n\u0635\u0646\u062f\u0648\u0642 \u0647\u0627\u06cc \u0642\u0631\u0636 \u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc\u0627\u0646\n