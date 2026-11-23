به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مهدی حیدری گفت: در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و با هدف صیانت از ذخایر آبی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و با تلاش و پیگیری گروه گشت و بازرسی و کارشناسان حفاظت و بهره‌برداری و با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، دو حلقه چاه غیرمجاز در محدوده شهر هرات شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، پر شد که این امر صرفه جویی ۹ هزار مترمکعب آب را در پی داشت.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، همکاری دستگاه قضایی و انتظامی را در برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق عمومی و منابع آبی مؤثر دانست و افزود: اداره منابع آب شهرستان‌های خاتم و مروست با تداوم اقدامات نظارتی و حفاظتی، با هرگونه تخلف در حوزه منابع آب، به‌ویژه حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های غیرقانونی، مطابق ضوابط و مقررات، برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.

حیدری در پایان ضمن تأکید بر ضرورت مشارکت و همکاری شهروندان در حفاظت از منابع آب، از همشهریان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه حفر چاه یا برداشت غیرمجاز آب، مراتب را از طریق شماره تماس ۳۱۰۷۷ به اداره منابع آب شهرستان اطلاع دهند.