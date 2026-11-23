عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، مجازات قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری، به حداقل ۲۵ سال حبس افزایش می‌یابد و گفت: این طرح برای بررسی به معاونت قوانین هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد بیگدلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص اجرا نمی‌شود و مطابق ماده ۶۱۲ نیز مجازات سه تا پنج سال حبس برای این جرم در نظر گرفته شده است.

وی با ناکافی دانستن مجازات فعلی برای چنین جرایمی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که مجازات قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، به حداقل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه یک افزایش یابد و امکان تخفیف در این مجازات وجود نداشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به آخرین وضعیت طرح گفت: طرح اصلاح ماده ۶۱۲ در مجلس ثبت شده و اکنون برای بررسی شکلی و اعلام نظر به معاونت قوانین هیئت‌رئیسه ارجاع شده است. پس از تأیید، نمایندگان می‌توانند آن را امضا کنند تا برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شود.