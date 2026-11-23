بنیاد شهید در پیامی ضمن گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، با ادای احترام به مقام شامخ مادران و همسران معزز شهدا، صبر سترگ، ایمان استوار و روح بلند آنان را ارج نهاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی ضمن گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، با ادای احترام به مقام شامخ مادران و همسران معزز شهدا، صبر سترگ، ایمان استوار و روح بلند آنان را ارج نهاد.

متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:

مادران و همسران شهدا، آینه‌داران وفا، بصیرت و ایثار و وارثان حقیقی مکتب حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) هستند؛ بانوانی که در برابر توفان سهمگین مصائب و دشواری‌ها، قامت استوار خویش را حفظ کرده و با ایمان راسخ و صبری زینبی، جلوه‌هایی ماندگار از استقامت و سربلندی را به تصویر کشیده‌اند.

حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، مادر سربلند چهار قهرمان حماسه کربلا، با صبر جمیل، معرفت و ایمان عمیق خویش، روایتی جاودانه از وفاداری، ادب و ولایت‌مداری را در تاریخ به یادگار گذاشت؛ روایتی که امروز در شکوه و عظمت روح و ایمان مادران و همسران شهدا تبلور یافته است.

مادران و همسران شهدا، گنجینه‌های گران‌بهای صبر و ایثار و بانوانی راست‌قامت و امیدوار به وعده‌های الهی‌اند که با اقتدار مسیر پرافتخار شهیدان را تداوم می‌بخشند. آنان با خداوند معامله کردند و از عزیزترین سرمایه‌های زندگی خویش گذشتند تا چراغ آزادگی، عزت و استقلال یک ملت فروزان بماند و آرمان‌های والای آن در گذر زمان به فراموشی سپرده نشود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، با ادای احترام به مقام شامخ مادران و همسران معزز شهدا، صبر سترگ، ایمان استوار و روح بلند آنان را ارج می‌نهد. به یقین پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی، به حرمت خون پاک شهیدان و ایمان، بصیرت و استقامت خانواده‌های معظم آنان، همواره برافراشته خواهد ماند.