به مناسبت هفته بسیج، مراکز هنری و استودیوی سپاه حضرت جواد (ع) در شهرستان دماوند افتتاح شد و همزمان، کلنگ ساخت مجموعه ورزشی و استخر سرپوشیده این ناحیه نیز به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی ناحیه دماوند سپاه حضرت جواد (ع)، طی مراسمی ویژه در هفته بسیج، از مجموعه‌های «مرکز آفرینش‌های هنری»، «مرکز هنری» و «استدیو دماوند» بهره‌برداری شد.

همزمان با این افتتاحیه، کلنگ ساخت طرح های جدید شامل مجموعه ورزشی، استخر سرپوشیده و جاده اتصال شهرک سپاه به خیابان ۹ شهر دماوند نیز به زمین زده شد.

مسئولان مربوطه با تأکید بر اهمیت این طرح ها، اعلام کردند که برای تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها، یک سال زمان در نظر گرفته شده است تا در کوتاه‌ترین مدت ممکن، در خدمت جوانان و مردم منطقه قرار گیرند.