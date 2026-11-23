برنامه «پوش دانش‌آموزی» شبکه آموزش در قالب پویش «برپا» و با عنوان «از میلان تا میناب»، به روایت سرگذشت تلخ دانش‌آموزان قربانی حملات نظامی آمریکا در مدارس جهان از جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۲۶ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «از میلان تا میناب؛ جغرافیای یک داستان بی‌پایان» در قالب برنامه «پوش دانش‌آموزی» شبکه آموزش، با مرور نمونه‌هایی از مدارس هدف حملات نظامی آمریکا، روایت کودکانی را بازگو می‌کند که در محیط مدرسه و کلاس درس با پیامد‌های جنگ مواجه شده‌اند.

در این روایت، از مدرسه فرانچسکو کریسپی در ایتالیا در جریان جنگ جهانی دوم تا مدرسه شجره طیبه در میناب در سال ۲۰۲۶، نام و سرگذشت دانش‌آموزانی مرور می‌شود که بر اثر حملات نظامی، جان خود را از دست داده، مجروح شده یا از ادامه تحصیل و ساختن آینده بازمانده‌اند.

این برنامه با تأکید بر پیامد‌های جنگ برای غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان، مخاطبان را به مشارکت در پویش «برپا» دعوت می‌کند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷ ارسال کنند.