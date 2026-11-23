به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فریبرز مکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این همایش گفت: هدف از این برنامه‌ها افزایش آگاهی مردم درباره راه‌های پیشگیری از بیماری‌هایی مانند سرطان، فشار خون، دیابت و چاقی است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با حضور در اجتماعات مردمی، شهرستان‌ها و روستا‌های استان اصفهان، آموزش‌های کاربردی درباره پیشگیری از بیماری‌ها و اهمیت تشخیص زودهنگام را به‌صورت رایگان و به زبان ساده ارائه کنیم.

این برنامه‌ها با هدف ترویج خودمراقبتی، اصلاح سبک زندگی و تشویق مردم به انجام معاینات و غربالگری به‌موقع برگزار می‌شود.