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همایش آگاهیبخشی درباره پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریهای صعبالعلاج در مهدیه وجاره از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فریبرز مکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این همایش گفت: هدف از این برنامهها افزایش آگاهی مردم درباره راههای پیشگیری از بیماریهایی مانند سرطان، فشار خون، دیابت و چاقی است.
وی افزود: تلاش میکنیم با حضور در اجتماعات مردمی، شهرستانها و روستاهای استان اصفهان، آموزشهای کاربردی درباره پیشگیری از بیماریها و اهمیت تشخیص زودهنگام را بهصورت رایگان و به زبان ساده ارائه کنیم.
این برنامهها با هدف ترویج خودمراقبتی، اصلاح سبک زندگی و تشویق مردم به انجام معاینات و غربالگری بهموقع برگزار میشود.