مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران از افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید گاز واحد گاز و گاز مایع ۱۶۰۰ آغاجاری با تکمیل و راه‌اندازی ردیف جدید این تأسیسات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا خیلائی در بازدید از تأسیسات گاز و گاز مایع ۱۶۰۰ آغاجاری با اشاره به اجرای پروژه افزایش ظرفیت تولید گاز این واحد اظهار کرد: این طرح در راستای بهره‌برداری از منابع گازی شبکه ترش موجود در حال اجراست و با تکمیل آن، بخشی از نیاز گاز شبکه سراسری تأمین خواهد شد.

وی افزود: با تکمیل و راه‌اندازی ردیف جدید در آینده نزدیک، ظرفیت تولید گاز واحد ۱۶۰۰ آغاجاری حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و امکان ارسال گاز تولیدی به پالایشگاه گاز بیدبلند یک فراهم می‌شود؛ اقدامی که نقش مؤثری در جبران بخشی از کمبود گاز کشور در فصل زمستان خواهد داشت.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: تمام تلاش مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر این است که پیش از ورود موج سرما به کشور، ظرفیت‌های ایجادشده در مدار تولید قرار گیرد و زمینه تأمین پایدار گاز مورد نیاز هم‌وطنان در فصل زمستان فراهم شود.

واحد گاز و گاز مایع ۱۶۰۰ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به‌عنوان یکی از منابع تأمین خوراک ورودی پالایشگاه گاز بیدبلند، نقش مهمی در فرآورش گاز و پشتیبانی از تأمین گاز مصرفی کشور بر عهده دارد.