به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۱۵۰ دانش‌آموز دختر از مناطق آموزشی رودان، جغین و رودخانه به مدت شش روز، راهی مناطق جنوب شدند.

منوچهر ضیایی افزود: امسال اعزام سه هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور و پنج هزار تن به مناطق راهیان نور میناب هدف‌گذاری شده است.

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معاون اجرایی سپاه امام سجاد هرمزگان نیز در حاشیه این مراسم، اردو‌های راهیان نور را فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

سرهنگ شهداد کناری گفت: دانش‌آموزان با حضور در یادمان‌های شهدای مناطق عملیاتی جنوب کشور، از جمله طلائیه و شلمچه، با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام بیشتر آشنا شوند و یاد و خاطره شهدا را زنده نگه دارند.