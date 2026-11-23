­معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اهمیت پایداری زنجیره تولید با وجود ناترازی انرژی گفت: تامین انرژی به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید تبدیل شده و در همین راستا برنامه وزارت صمت برای تخصیص گاز در دوره چهارماهه آینده در شورای عالی انرژی به تصویب رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی امروز در نشست سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس دستور وزیر صمت، سهم زنجیره‌های تولیدی و استان‌ها از این برنامه استخراج و در مهرماه برای دولت و شرکت ملی گاز ارسال شده است تا مبنای اقدام قرار گیرد.

شجاعی با تاکید بر ضرورت همراهی مدیران استانی در اجرای این برنامه گفت: پیگیری اجرای دقیق سهمیه‌های تعیین‌شده در سطح استان‌ها ضروری است و در کنار اقدامات ستادی، مدیران استانی نیز باید انحراف‌های احتمالی از برنامه را رصد و برای رفع آنها اقدام کنند.

وی مدیریت منطقه‌ای نظام توزیع را از دیگر برنامه‌های مهم وزارتخانه در حوزه پایداری زنجیره و تنظیم بازار دانست و افزود: این موضوع به تصویب و تأیید رئیس‌جمهور رسیده و اجرای آن با مدیریت مجموعه وزارت صمت در حال پیگیری است.

شجاعی تاکید کرد: تحقق برنامه‌های توسعه صنعتی، بازسازی و نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده و پایداری زنجیره تولید نیازمند هماهنگی و همکاری همه بخش‌های وزارتخانه و مجموعه مدیران استانی است و این سه محور با مدیریت مقام عالی وزارت در اولویت اقدامات آینده قرار خواهند داشت.

وی همچنین از تمرکز بر سه محور توسعه برنامه‌های صنعتی، بازسازی و نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده و پایداری زنجیره تولید خبر داد و گفت: سال نخست فعالیت دولت را می‌توان سال ریل‌گذاری و تدوین اسناد راهبردی، سال دوم را سال تعیین الزامات اجرایی و سال سوم را سال اجرایی‌سازی برنامه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده دانست.

وی افزود: تصویب سند راهبرد صنعتی، سند توسعه صنایع معدنی، سند ارزآوری و توسعه خوشه‌های صنعتی از جمله اقدامات مهم در مرحله ریل‌گذاری بوده است که با پیگیری‌های وزارت صمت در دولت به تصویب رسید و اکنون اجرای آنها در سطح ملی و استانی دنبال می‌شود.

پایش عملکرد استان‌ها و اجرای برنامه هفتم توسعه

شجاعی با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها گفت: شاخص‌های مختلف در حوزه فناوری، زیرساخت، مجوزها، صادرات و تنظیم بازار مورد رصد قرار گرفته و گزارش عملکرد شش‌ماهه استان‌ها نیز تهیه شده است تا به وزیر صمت ارائه شود.

وی همچنین از کسب امتیاز حدود ۷۵ از ۱۰۰ در ارزیابی عملکرد وزارت صمت در اجرای برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از تکالیف محوله به وزارتخانه در این چارچوب محقق شده است.

سه برنامه اولویت‌دار وزارت صمت

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با تشریح برنامه‌های پیش‌رو گفت: سه محور اصلی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد که شامل تداوم برنامه‌محوری و اجرای زنجیره‌های مزیت‌دار استانی، بازسازی و نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده و پایداری زنجیره تولید متناسب با شرایط موجود است.

وی توسعه زنجیره‌های مزیت‌دار استانی، توسعه خوشه‌های صنعتی و اکتشافات معدنی را از جمله برنامه‌های محوری وزارتخانه عنوان کرد و افزود: این برنامه‌ها در راستای سیاست‌های توسعه صنعتی کشور و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها دنبال می‌شود.

شجاعی درباره ماموریت‌های بازسازی و نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده گفت: برای این موضوع برنامه‌ای مشخص در چهار مرحله تدوین شده و اکنون مراحل اول و دوم آن پشت سر گذاشته شده و برنامه در مرحله سوم قرار دارد.

وی افزود: ساختار نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت ایجاد شده و پیگیری تأمین منابع مالی از محل صندوق مربوطه و فراهم‌سازی بستر پرداخت تسهیلات در حال انجام است. همچنین اقداماتی که در حوزه اختیارات مستقیم وزارت صمت قرار دارد، هم‌زمان دنبال می‌شود.