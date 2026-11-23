به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی بازرسی کارشناسان صنعت معدن تجارت گیلان از یک نانوایی در رشت و کشف فروش آرد یارانه‌ای در خارج از شبکه توزیع از سوی متصدی این واحد صنفی، پرونده این تخلف برای رسیدگی، به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رشت ارسال شد.

وی با تاکید بر اینکه ماموران تعزیرات حکومتی استان، با افرادی که آرد رایانه‌ای را که قوت غالب مردم است قاچاق می‌کنند، برخورد قاطع می‌کنند، افزود: نانوای متخلف به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: تعزیرات حکومتی با همکاری نهاد‌های نظارتی با هرگونه کم فروشی، گرانفروشی نان و همچنین قاچاق آرد، بدون اغماض برخورد می‌کند.

امینی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در نانوایی‌ها از جمله جابجایی آرد را به نهاد‌های نظارتی اطلاع دهند تا از قاچاق این کالای اساسی و ضروری جلوگیری شود.