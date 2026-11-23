مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از ثبت دو وقف جدید به ارزش مجموع ۱۳ میلیارد ریال در شهرستان بشرویه برای برپایی مجالس اهل‌بیت (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: این موقوفات با نیت برگزاری مجالس روضه خوانی و تعظیم شعائر اهل‌بیت (ع) به ثبت رسیده است.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور افزود: در یکی از این وقف‌ها، سه فنجان آب از قنوات بشرویه به انضمام سه فنجان آب از میان عبدل‌آباد و نصرت‌آباد، همراه با اراضی تابعه، با نیت برگزاری مراسم روضه‌خوانی از شب نوزدهم ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه در مسجد امام محمدباقر (ع) وقف شده است که ارزش آن ۱۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: در وقف دوم نیز دو سهم از مجموع دو هزار و ۱۶۰ سهم، معادل هشت شبانه‌روز، از مزرعه و قنات ابوجعفری به همراه اراضی تابعه، با نیت برگزاری مراسم روضه‌خوانی به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) در مسجد امیرالمؤمنین (ع) بشرویه اختصاص یافته که ارزش آن سه میلیارد ریال است.

حجت الاسلام بخشی پور با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه گفت: گسترش وقف‌های متناسب با نیاز‌های روز جامعه و توجه به نیت‌های فرهنگی و مذهبی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت سرمایه‌های معنوی و حفظ میراث دینی و اعتقادی جامعه ایفا کند.