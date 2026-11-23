به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در هفته هفتم لیگ جوانان کشور دو دیدار در تبریز و ارومیه برگزار شد و تیم شماره ۰ جلفا موفق شد با گل سجودی بابل را از پیش رو بردارد و صدرنشینی خود در گروه چهارم را با ۱۱ امتیاز تداوم بخشید.

در دیگر دیدار این هفته عقاب مهر تبریز در غیاب ۵ بازیکن اصلی خود به دلیل مصدومیت جنگ صدرنشینی را به آرتمیا ارومیه واگذار کرد و با ۱۲ امتیاز در رده دوم گروه سوم باقی ماند. در این دیدار شاگردان سیامک علیزاده یک پنالتی هم از دست دادند.