به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی این وزارتخانه گفت: ایران از ۱۹۷۰ عضو معاهده منع اشاعه است. ایران در ایفای تعهداتش ثابت قدم بود. بعد از انقلاب اسلامی، فتوا رهبر انقلاب رو داشتیم در حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای. معاهده عدم اشاعه منطبق بوده با سیاست‌های و مقاصد ما مخصوصا اینکه قرار بوده این نهاد در چارچوب پیشرفت هسته‌ای کمک کند. متاسفانه امریکا این نهاد را از معنا تهی کرده است. گفتمانی که در ابران ایجاد شده که چرا با وضع موجود باید این عضویت باید ادامه پیدا کند؟ که مطالبه به حقی است. اما تاکنون تصمیمی برای خروج گرفته نشده است.

ایران در انجام تعهداتش جدی است

بقائی در ادامه افزود: اینکه می گوییم ایران ثابت قدم هست و ایران آماده انجام تعهداتش است. به این معناست که ایران در انجام تعهداتش جدی است و در کوتاه‌ترین ممکن امکان به بازگشت به حالت عادی وجود دارد. این معنای ساده انگاری موضوع نیست به این معناست که ما متعهد به انجام تعهداتمان هستیم. ضمن اینکه شروط ما بسیار منطقی است.

اجازه تغییر ژئوپلیتیک منطقه رو نمی دهیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: موضع اصولی ما درباره مسیر ترامپ در مجاورت ایران در ارمنستان از تسهیل در تردد و توسعه راه‌ها استقبال می کنیم، اما اجازه تغییر ژئوپلیتیک منطقه رو نمی دهیم و خیلی صریح گفتیم با حضور نیروی‌های بیگانه در این منطقه مخالفیم. جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان این موضوع قرار دارند. هیچ طرفی مایل نیست که اعتماد فی ما بین کشور‌ها به دلیل حضور یک کشور خارجی بهش لطمه‌ای وارد شود. از طرف ارمنستان به ما اطمینان داده شده که نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی خارجی در مجاورت مرز‌های ایران مستقر نمی شوند ما تحولات را به دقت رصد می کنیم.

به تمامیت ارضی لبنان احترام می گذاریم

بقائی در ادامه تصریح کرد: ما به تمامیت سرزمینی لبنان احترام می گذاریم. اگر منظور از دخالت حاکمان لبنان این است که چرا ما در تفاهمنامه اسلام آباد آتش بس در لبنان را در دستور کار قرار دادیم، آنگاه خود مقامات لبنانی باید پاسخگو باشند. مشکل لبنان یکی است، تجاوزگری و نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی. صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا که خودش را در جایگاه میانجی قرار داده همچنان مشغول جنایت در لبنان است.

ایران بازیگر فعال و بازی ساز است

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ایران امروز بازیگر فعال و بازی ساز است. روسیه و چین دوستان ما هستند و قبل از برگزاری نشست شنژن با این دو کشور در ارتباط بودیم و همینطور بعد از نشست. در چنین نشست‌هایی دغدغه هر کشوری یکجانبه گرایی و نقض حقوق بین الملل بواسطه اقدامات آمریکاست. ما خودمان درباره خودمان تصمیم میگیریم و تصمیم درباره ایران فقط در تهران گرفته می شود.

آمریکایی ها شرشان را از منطقه کم کنند

بقائی همچنین گفت: بهترین سناریوی برای آمریکایی‌ها در منطقه این است که شرشان را از منطقه کم کنند، اما این که واکنش‌های ما تحت سناریو‌ها مختلف حمله چه خواهد بود سید مجید موسوی در بسته‌های شیک پاسخ‌ها را برایشان آماده کرده است.

تهدیدهای آمریکا برای ما تازگی ندارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در ادامه افزود: تهدید‌های آمریکا برای ما تازگی ندارد. ۵۰ سال است که با این تهدید‌ها رو‌به‌رو هستیم. نهایت تهدید جنایتی است که انجام دادند. قرار نیست با این تهدید‌ها ما از مسیرمان دست بکشیم و می‌دانیم مسیر ما صحیح است. این تهدید‌ها ملت ایران را یکدل‌تر و منسجم‌تر می کند.

مقامات آمریکایی حرف یکدیگر را نقض می کنند

بقائی همچنین تاکید کرد: مقامات آمریکایی مدام حرف یکدیگر را درباره ایران نقض می کنند. این که اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت چه می کرد، یک سوال شرورانه از سمت آمریکا است و نوعی فرار از پاسخگویی است. این حرف‌ها ادامه دروغی است که دهه‌ها درباره سلاح هسته‌ای ایران می گفتند و حالا هم ادعای بمب کثیف. این‌ها دست و پا زدن‌های آمریکا و فرار از پاسخگویی به ملت آمریکاست که امروز درباره ضرورت جنگ سوال دارد.

از همه ابزار‌ها برای مقابله با تعرضات آمریکا استفاده می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از همه ابزار‌ها برای مقابله با تعرضات آمریکا استفاده می کنیم. طبق قطعنامه تعریف تجاوز محاصره دریایی مانند تعرض و تجاوز نظامی است و طبق ماده ۵۱ ایران می تواند و این حق را دارد تا محاصره دریایی را با نیروی نظامی نابود کند. امروز ترکیبی از ملاحظات نظامی و دیپلماتیک در خصوص شکاندن محاصره دریایی وجود دارد و به وقت خودش بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.

پرونده حقوق بشری علیه ایران سیاسی است

بقائی خاطرنشان کرد: همیشه گفتیم پرونده‌ای که به بهانه حقوق بشر علیه ایران درست کردند ماهیت سیاسی دارد. کوچکترین ارزشی هم برای حقوق بشر ایران قائل نیستند. طرف‌هایی که درباره کشتار کودکان ایران در دو جنگ اخیر سکوت کرده‌اند حالا نگران حقوق بشر ایران شده‌اند؟ هیچ کسی اشک تمساح کانادا و سایر کشور‌ها را باور نمی کند. ما اگر هم مشکلی داشته باشیم خودمان در درون خانواده این مشکل را حل میکنیم.

از کشور‌هایی که به این قطعنامه حقوق بشری کانادا رای منفی دادند تشکر می کنم. علت رای ممتنع اسراییل و آمریکا این بوده که آنها معتقدند قطعنامه باید سخت‌تر باشد.

بسیاری از کشور‌ها که رای مثبت علیه ایران دادند رای گله‌ای دادند و مجبور و تهدید شدند که این کار را انجام دهند و حتی برخی از این کشور‌ها در دیدار‌های دوجانبه عذرخواهی می کنند.

از آلمان انتظار رفتار عادلانه نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: درباره بیانیه مشترک آلمان و قطر علیه ایران آلمان مدت هاست ثابت کرده که اراده‌ای در سیاست خارجی اش ندارد. از کشوری که صدراعظمش می گوید اسراییل کار‌های کثیف ما علیه ایران را انجام می دهد انتظاری بیشتری نمی رود. اما واقعا این اقدام از سوی قطر باعث تعجب ما شد. مطلقا همه ادعا‌های این بیانیه مردود است کاردار قطر احضار شده و مراتب اعتراض ما هم بیان شده است.

آمریکایی ها حین مذاکرات مرتکب جنایت شدند

بقائی در ادامه افزود: قبلا عرض کردم یکی از اشکالات هیئت حاکمه آمریکا این است که جدیت ندارند آن‌ها از دیپلماسی تعریف متفاوتی دارند. آمریکا دیپلماسی را دیکته کردن تعریف می‌کنند. آن‌ها حین مذاکرات مرتکب جنایت شدند.

اهداف یا اقدامات مان را شجاعانه اعلام می کنیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور تاکید کرد: هر اقدامی که بخواهیم انجام بدهیم یا داده باشیم شجاعانه اعلام می کنیم. اما اینکه آن ها مشکل یخچال هاشون رو به ما مرتبط می کنند اصلا ارتباطی با ما ندارد و یا ادعا‌های انگلیس؛ بنابراین مشخص است که رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در عملیات پرچم دروغین دارند؛ و نباید تصور کرد از چنین افرادی روایت سازی برنمی‌آید.

توقف جنگ جز لاینفک مطالبه‌های ایران است

بقائی تصریح کرد: توقف جنگ جز لاینفک مطالبه‌های ایران؛ که نشان دهنده مسئولیت پذیری ایران در ثبات منطقه‌ای است. چون امنیت در منطقه را بهم پیوسته و جدایی ناپذیر می‌دانید. مردم ایران از مسئولان خودشان توقع دارند که در پی احقاق حقوقشان گام بردارند.

ایران به نهاد میانجی گری احترام می گذارد

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: نمی توانیم از میانجی‌ها و کشور‌هایی که دغدغه امنیت منطقه‌ای را دارند بخواهیم نقش شان را متوقف کنند. جمهوری اسلامی ایران نشان داده به نهاد میانجی گری چقدر احترام می گذارد. هم به عمان و هم به پاکستان احترام زیادی میگذاریم. تلاش‌های پاکستان برای رسیدن به توافق قابل قدردانی است. ما یه خودمان اعتماد داریم و، چون میدانیم خواسته هامون حق است از همه ابزار‌ها و امکانات استقاده میکنیم. الیته طرف مقابل را میشناسیم و تجربه‌های گذشته را از یاد نمیبریم

حمایت آمریکا از اغتشاشات داخلی ما ادامه اقدامات متجاوزانه آن کشور است

بقائی همچنین گفت: اینکه از هر اغتشاشی در داخل کشور سریع حمایت می کنند ادامه اقدامات متجاوزانه آمریکا است؛ که البته موجب یکپارچگی و انسجام بیشتر ما می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به احتمال حملهٔ آمریکا به سدهای ایران نیز گفت: چنین غلطی نخواهند کرد.