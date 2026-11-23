به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علیرضا کریمیان گفت: متقاضیانی که مشمول آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعداد‌های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیاد‌های علمی و جشنواره‌های دانش‌آموزی در رشته‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کرده‌اند، باید از اول تا سوم آذرماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب پنج کدرشته‌محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (دفترچه شماره ۲) اقدام کنند، ضمنا این تاریخ با توجه به شروع سال‌تحصیلی تمدید نخواهد شد.

وی افزود: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه پذیرش استعداد‌های درخشان، حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت هر کدرشته‌محل به واجدان شرایط این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد. این گروه شامل دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری المپیاد‌های دانش‌آموزی، دانشجویان نمونه کشوری دوره کاردانی، رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره‌های دانش‌آموزی یا کاردانی و دانش‌آموختگان رتبه اول دوره کاردانی است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به شرایط علمی پذیرش این متقاضیان اظهار کرد: حدنصاب نمره علمی لازم برای دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری المپیاد‌های دانش‌آموزی، ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در گزینش آزاد کدرشته‌محل مورد تقاضا و برای سایر مشمولان، ۹۰ درصد این نمره است.

کریمیان تأکید کرد: معرفی متقاضیان در ظرفیت اختصاص‌یافته، بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان از طرف سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی درخواست‌ها و پاسخ‌گویی به متقاضیان به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی request.sanjesh.org مطرح کنند.