به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، سردار محمدعلی نظری با تأکید بر نقش راهبردی فرهنگیان در تربیت نسل آینده و مقابله با جنگ شناختی دشمن گفت: معلمان و مجموعه آموزش و پرورش، هسته مرکزی امنیت فرهنگی کشور و از مهم‌ترین ارکان بصیرت‌افزایی، تبیین و هدایت جامعه به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: در مقطع تاریخی سرنوشت‌سازی قرار داریم و فرهنگیان همچون مقاطع حساس گذشته، از دوران دفاع مقدس تا مقابله با فتنه‌ها و تهدید‌های مختلف، در صف مقدم دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی حضور دارند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات و برنامه‌های میدانی خاطرنشان کرد: در جریان حوادث و تحولات اخیر، فرهنگیان با روحیه‌ای مسئولانه و بدون توجه به وابستگی‌های تشکیلاتی، در میدان حضور داشته‌اند و برخی از آنان بیش از ۲۷۰ روز در برگزاری و پشتیبانی از برنامه‌ها و اجتماعات مردمی مشارکت کرده‌اند.

نظری با بیان اینکه بسیج محدود به ساختار اداری و تشکیلاتی نیست، تصریح کرد: بسیج به معنای واقعی کلمه، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف است، همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، بسیاری از رزمندگان بدون عضویت رسمی در بسیج به میدان آمدند و از کشور دفاع کردند، امروز نیز شاهد حضور و مشارکت گسترده مردم در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی هستیم.

وی با اشاره به شعار امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، فدای جان فدای ایران، امید مستضعفان» گفت: برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذر برگزار می‌شود و چهارم آذرماه نیز اجتماعات و نمایش اقتدار بسیجیان و اقشار مختلف مردم در میادین شهر کرمان و شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: بسیجیان سازمان‌یافته در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، امداد و نجات، خدمات اجتماعی، فرهنگی و گروه‌های جهادی در کنار مردم حضور خواهند یافت تا جلوه‌ای از همبستگی، آمادگی و اقتدار مردمی به نمایش گذاشته شود.

نظری با قدردانی از کسب رتبه نخست کشوری بسیج فرهنگیان استان کرمان و موفقیت‌های بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: این دستاورد‌ها متعلق به همه مجموعه آموزش و پرورش است؛ از مدیران و معاونان آموزشی و پرورشی گرفته تا بخش‌های پشتیبانی، مالی، اداری و سازمان دانش‌آموزی که بسیاری از تلاش‌های آنان در پشت صحنه انجام می‌شود و کمتر دیده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن گفت: امروز دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی، ذهن و باور نسل جوان و دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد، ازاین‌رو معلمان باید با افزایش آگاهی و بصیرت، نقش فعالی در تبیین واقعیت‌ها و مقابله با اخبار جعلی و روایت‌های تحریف‌شده ایفا کنند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان خطاب به فرهنگیان گفت: شما به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با دانش‌آموزان و خانواده‌ها، نقش مهمی در آگاه‌سازی جامعه دارید، لازم است با شناخت شیوه‌های عملیات روانی دشمن، زمینه ارتقای سواد رسانه‌ای و قدرت تحلیل دانش‌آموزان را فراهم کنید و اجازه ندهید اطلاعات نادرست، ذهن نسل آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

نظری با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد: امروز حفظ انسجام، همدلی و حضور مردم در صحنه از اولویت‌های مهم کشور است. اختلاف‌نظر‌ها و مسائل داخلی باید در جای خود مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند، اما نباید اجازه داد مسائل فرعی، اصل وحدت و منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نقشی فراتر از آموزش درسی بر عهده دارد، گفت: معلمان در استعدادیابی، هدایت تحصیلی، پرورش نخبگان، توسعه علمی نقش آفرین و سرآمد هستند.