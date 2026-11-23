شرکت توزیع نیروی برق شیراز با هدف مقاوم‌سازی شبکه و افزایش تاب‌آوری در شرایط بحرانی، مانور «طرح ملی سامان» را با حضور مدیران ارشد و مسئولان اجرایی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شرکت توزیع نیروی برق شیراز با هدف مقاوم‌سازی شبکه و افزایش تاب‌آوری در شرایط بحرانی، مانور «طرح ملی سامان» را با حضور مدیران ارشد و مسئولان اجرایی برگزار کرد.

این طرح با تمرکز بر بهسازی، تعمیرات پیشگیرانه و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، به دنبال ارتقای آمادگی شبکه برای تأمین برق پایدار در شرایط سخت جوی و زمستانی است.

احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در حاشیه این مانور با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در صنعت برق اظهار داشت: طرح ملی سامان اقدامی هدفمند برای شناسایی و رفع نقاط ضعف شبکه و افزایش تاب‌آوری تأسیسات در برابر مخاطرات جوی است.

وی افزود : رویکرد اصلی این طرح، پیشگیری از بروز اختلال و کاهش آسیب‌پذیری شبکه پیش از مواجهه با شرایط بحرانی است تا مشترکان در زمان بارش برف و بارندگی‌های شدید، از برق مطمئن برخوردار باشند.

خسروی با اشاره به ضرورت نگهداری اصولی تجهیزات، افزود: در قالب این طرح، بهسازی و تعمیرات پست‌های توزیع، اصلاح فیدر‌ها و رسیدگی به تجهیزات و تأسیسات فرسوده در دستور کار قرار دارد. وی همچنین بر نقش هماهنگی میان بخش‌های عملیاتی و بهره‌برداری در تسریع این اقدامات تأکید کرد.

آرش خلیل‌پور، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت، بخشی از اقدامات اجرایی انجام‌شده را تشریح کرد.

وی اعلام کرد که در عملیات مربوط به خط ۴۰۵ دهنو، با مشارکت ۵ گروه عملیاتی، ۲۲ پایه شبکه مورد رسیدگی قرار گرفت که طی آن ۱۲۹ مورد عیب و نقص فنی شناسایی و برطرف شد.

خلیل‌پور با ارائه جزئیات فنی افزود: در این عملیات، اقداماتی نظیر آچارکشی ۲۲ مورد، اصلاح ۲ مورد سوزنی، هرس ۷ اصله درخت، کاورینگ ۴۰ نقطه، تعویض ۲۱ مورد جامپر، ۱۸ مورد کابل‌شو، یک دستگاه کات‌اوت، ۱۰ مورد باندینگ و ۸ عدد کلمپ انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد که اجرای مستمر این عملیات در راستای کاهش خاموشی‌های ناخواسته، افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و ارتقای تاب‌آوری شبکه در مواجهه با شرایط نامساعد جوی است.