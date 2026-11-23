برداشت زعفران در شهرستان دزپارت استان خوزستان علاوه بر ارزش اقتصادی و کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری کشاورزی و معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و روستایی این شهرستان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با آغاز فصل برداشت زعفران در شهرستان دزپارت، ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه در شمال خوزستان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

برداشت طلای سرخ در این شهرستان، در کنار ارزش اقتصادی و کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری کشاورزی و معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و روستایی این شهرستان باشد.

عکاس: سیدسجاد حسینی