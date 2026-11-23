به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، از بهبود چشمگیر زیرساخت‌های روستایی در شهرستان اشنویه خبر داد و گفت: با تخصیص ۱۸۲ میلیارد تومان اعتبار، طرح های مربوط به اجرای طرح هادی و آسفالت معابر در ۱۳ روستای این شهرستان به مرحله اجرا رسیده است.

علیرضا مقدم، با اشاره به اینکه در این طرح ۱۰۰ هزار متر مربع از زیرساخت‌های روستایی توسعه یافته است، بیان کرد: این روستا‌ها شامل شیخان، گندویلا، صوفیان، دوآب، گندملاعیسی، لولکان، آغبلاغ، میرآباد، حسن نوران، دوربه، گلاز و گرگاگول هستند.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح ها، ساماندهی بافت روستایی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی، افزایش ایمنی معابر و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستا‌ها است.

مدیرکل بنیاد مسکن تأکید کرد: اجرای طرح هادی و توسعه زیرساخت‌های روستایی با جدیت تمام دنبال می‌شود.