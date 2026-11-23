به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، با اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی سامان گفت: این طرح با رویکردی منسجم و هدفمند، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، اصلاحی و نگهداشت شبکه را در سطح شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور دنبال می‌کند و اجرای آن نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و کاهش احتمال بروز خاموشی‌ها خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در روز نخست از مرحله سوم طرح سامان، اقدامات عملیاتی در۱۵ فیدر فشار متوسط و در محدوده ۱۴ امور توزیع برق استان گیلان برنامه‌ریزی و اجرا شد گفت: این فعالیت‌ها با مشارکت۶۳ گروه عملیاتی، صرف ۳۷۸ نفرساعت کار تخصصی و به‌کارگیری۷۴ خودروی عملیاتی انجام شد و طی آن بخش قابل توجهی از تجهیزات و اجزای شبکه مورد بازبینی، اصلاح، تعویض و بهسازی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ادامه داد: در نخستین روز از مرحله سوم این طرح،۳۶۱ مورد تعویض یا نصب انواع مقره، ۱۹۶ مورد تعویض یا اصلاح جمپر،۵۹ مورد تعویض یا نصب انواع کراس‌ارم،۱۲ مورد تعویض کات‌اوت و سکشن، ۱۷۵ مورد تعویض انواع یراق‌آلات و۲۵۰ مورد آچارکشی اتصالات سست در شبکه استان انجام شد.

وی اضافه کرد: طی فعالیت‌های سخت کوشانه همکاران همچنین عملیات شاخه‌زنی۳۸۰ اصله درخت در محدوده‌ای به طول تقریبی۳۵ کیلومتر، سرویس پنج دستگاه پست زمینی، تبدیل دو هزار و۴۰۰ متر شبکه سیمی به شبکه خودنگهدار و تعدیل۵۰۰ کیلووات روشنایی معابر نیز در این مرحله اجرا شد.

صادقی خمامی با بیان اینکه اجرای این اقدامات، بخشی از برنامه مستمر شرکت برای پیشگیری از حوادث و افزایش تاب‌آوری شبکه است، گفت: شناسایی و رفع نقاط ضعف شبکه، اصلاح تجهیزات فرسوده، ساماندهی حریم خطوط و بهینه‌سازی تأسیسات، از جمله اقداماتی است که در قالب طرح سامان با جدیت دنبال می‌شود و استمرار چنین فعالیت‌هایی می‌تواند ضمن کاهش زمان و تعداد خاموشی‌ها، زمینه تأمین برق پایدارتر برای مشترکان و افزایش رضایتمندی آنان را فراهم کند.