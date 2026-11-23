طرح مدیریت محله‌محور با هدف شناسایی و رفع مشکلات محلات، همزمان با هفته بسیج در محله گودگز شهربابک به‌عنوان محله الگو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، در این برنامه که با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، مسائل و مشکلات محله گودگز به‌صورت میدانی بررسی و مطالبات اهالی شناسایی شد.

حضور مستقیم مدیران در محلات، بررسی مشکلات از نزدیک و تصمیم‌گیری برای رفع آنها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم، از اهداف اجرای این طرح است.

همچنین مقرر شد با تشکیل کارگروهی ویژه، هر دو هفته یک‌بار مسائل و مشکلات محله بررسی و روند پیگیری مصوبات دنبال شود.