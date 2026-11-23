محمدرضا عارف در پیامی ضمن تسلیت درگذشت «رضا امیرخانی» نویسنده نام‌آشنای ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نوشت: بی‌تردید میراث ادبی و فرهنگی آن نویسنده فقید در حافظه فرهنگی کشور ماندگار خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در متن پیام تسلیت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: درگذشت نویسنده برجسته، متعهد و صاحب‌سبک ادبیات معاصر ایران، زنده‌یاد رضا امیرخانی، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

وی یادآور شد: آن نویسنده خلاق و اندیشمند، از چهره‌های شاخص ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود که با قلمی تأثیرگذار، نگاهی نقادانه و دغدغه‌ای عمیق نسبت به ارزش‌های دینی، هویت ایرانی و مسائل اجتماعی، آثاری ماندگار در ادبیات داستانی کشور خلق کرد.

در ادامه پیام معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: آثاری همچون «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن» و «قیدار» و نیز نگارش اثر ارزشمند «داستان سیستان» در روایت سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گواهی بر اهتمام آن مرحوم به بازتاب آرمان‌های انقلاب، فرهنگ ایثار و مقاومت و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است. بی‌تردید میراث ادبی و فرهنگی آن نویسنده فقید در حافظه فرهنگی کشور ماندگار خواهد ماند.

عارف در پایان پیام خود، این ضایعه را به خانواده ایشان، جامعه فرهنگی و ادبی کشور، نویسندگان و اهالی قلم، به‌ویژه فعالان عرصه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دوستداران آثار آن مرحوم تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.