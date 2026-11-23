به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

هال سیتی - برایتون

لیورپول ۴ - ۰ منچستریونایتد (گل‌ها: دومینیک سوبوسلای در دقیقه ۱۰، فلوریان ویرتز ۱۳، ریو انگومو‌ها ۶۶ و ویگتور مونیوس ۸۲) (داربی نورث وست یا داربی انگلیس)



در تاریخ داربی انگلیس که از سال ۱۸۹۴ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون در ۲۱۹ بازی به مصاف هم رفته‌اند که تیم لیورپول ۷۳ و منچستریونایتد ۸۵ بار به پیروزی رسیده‌اند.

دوشنبه ۲ آذر:

برنتفورد - اورتون



در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۸ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های برایتون و منچسترسیتی با ۲۲ و لیورپول با ۲۱ و بورنموث با ۱۸ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.